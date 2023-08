Napoli, ingaggio triplicato: firma ad un passo

Napoli, offerto il triplo dell’ingaggio attualmente percepito: firma in arrivo, affare ad un passo

Ceduto Kim Min-Jae in direzione Turchia, il Napoli deve necessariamente acquistare un nuovo difensore centrale da regalare a Rudi Garcia.

Tra i profili più seguiti c’è certamente quello di Kevin Danso. Centrale austriaco, origini ghanesi, cresciuto in Germania all’Augsburg ma esploso al Lens, con cui ha centrato lo scorso anno la qualificazione in Champions League. I ‘sangue e oro’ hanno perso Openda e Fofana, ceduti rispettivamente al Lipsia e in Arabia Saudita, ma le cessioni eccellenti potrebbero non finire qui. Danso, appunto, piace molto la Napoli, ma ora un approdo in azzurro sembra farsi più complicato.

Napoli, il Lens vicino al rinnovo con Danso: proposto il triplo dell’ingaggio

Dalla Francia sottolineano infatti come il classe 1998 sia infatti ad un passo dal prolungare il proprio accordo con il Lens.

Danso è sotto contratto sino al 2026 con i giallorossi, ma la firma sembra davvero vicina. Lo riferisce ‘Footmercato’, che sottolinea come per il centrale sia pronto un contratto con uno stipendio da oltre un milione e mezzo l’anno. Una cifra triplicata rispetto a quella attualmente percepita. Un segnale di come filtri grande fiducia nell’ambiente del club francese, che conta quindi in questa maniera di allontanare l’assalto del Napoli. Chiaramente la firma complicherebbe e non poco i piani della dirigenza partenopea, che a quel punto, con tutta probabilità, si troverà costretta a virare su altri obiettivi.