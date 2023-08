Inter, Thuram già bocciato: “Meglio Correa, segnerà nel 2024”

Il giocatore francese finisce nel mirino della critica dopo la sfida contro il Psg: l’attaccante non riesce ancora a convincere

L‘Inter di Simone Inzaghi batte in rimonta il Psg: succede tutto nella parte finale del secondo tempo.

Sono le reti di Esposito e Sensi a ribaltare il vantaggio francese, firmato Vitinha. In cattedra sale così Davide Frattesi, che in pochi minuti dal suo ingresso in campo, cambia la partita, trovando due assist per i compagni. Fino a quel momento, l’Inter aveva faticato terribilmente ad avvicinarsi alla porta e nel mirino della critica è subito finito, uno dei nuovi acquisti, Marcus Thuram.

Tanti i messaggi sui social per l’attaccante strappato al Milan: ci sono i rossoneri che esultano per non averlo preso, ma ci sono anche i tifosi nerazzurri che non sono felici delle sue prestazioni. Viene così fatto notare come il calciatore fatichi a trovare la porta: c’è chi si chiede quale sia il suo piede e chi quando arriverà la prima rete. Alcuni non hanno dubbi, meglio Correa di Thuram.

Ecco alcuni tweet

Correa est meilleur que Marcus Thuram — B i l n a 🇹🇭 (@nabil_pvrigo) August 1, 2023

Lo dico? #Thuram si deve svegliare — Andrea (@AndreaDiMaggio_) August 1, 2023

Inter veramente poca roba. Thuram un Correa 2.0. — ocreD (@il_muto) August 1, 2023

0 gol in Giappone ma tutto ok l’attacco non è un problema Thuram decuplicherà i numeri che ha avuto in carriera tranquilli — matturriano (@salvatoreniggez) August 1, 2023

Ma thuram ha fatto un tiro in porta in questo preseason? — Kilig (@Killig_GG) August 1, 2023

Thuram è un bel giocatore e a parametro 0 è un gran colpo ma non ha niente a che fare col modo di giocare dell'Inter #PSGInter — Gianluca ⚪⚫ (@Gianlu_21) August 1, 2023

Non l’ho seguito n Germania, ma da quello che ho visto fino ad ora di #Thuram, a me sembra uno scaldabagno. #PSGInter — CuoreGobbo (@gobbocuore) August 1, 2023

Thuram cresce. se contina cosi' ad aprile 2024 segna la prima rete ahaha — SinkyBet (@SinkyBetter) August 1, 2023

Marcus Thuram il voulait pas venir chez nous il s'est fait pocket par marqui et Skriniar — Marrokino212 (@ahajjioui1) August 1, 2023