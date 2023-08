Futuro Scamacca, Carnevali sorprende tutti: “Ecco cosa dovrebbe fare”

Inter, futuro Scamacca: Giovanni Carnevali sorprende tutti e consiglia il suo ex giocatore

Dopo un solo anno in Premier League, Gianluca Scamacca potrebbe tornare in Serie A. Cercato dalla Roma, ora è l’Inter il club più vicino al centravanti classe 1999.

La fumata bianca, come raccontato, potrebbe concludersi in 24 massimo 48 ore, con un affare che potrebbe chiudersi attorno ai 25 milioni di euro. In merito al suo futuro però si è espresso così Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, che ben conosce il giocatore: “Scamacca credo che sia un calciatore che non ha ancora dato il meglio di sé. Ha possibilità di crescita, farebbe bene con tutte le squadre italiane. Dall’Inter alla Roma, alla Juve – ha affermato ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Io se fossi in lui resterei in Premier, un anno non è bastato per far capire il vero valore del ragazzo. Un anno è troppo poco, poi indubbiamente sarà un grande acquisto per chiunque lo comprerà. Credo siano pochi i giocatori forti come lui a quell’età”.

Sassuolo, Carnevali su Berardi: “Nessuna offerta”

Carnevali, oltre che di Scamacca, ha parlato anche del mercato di casa Sassuolo. Il club neroverde, al momento, è focalizzato soprattutto sulle cessioni. “Il mercato è lungo, ogni giorno può nascondere una novità importante. Berardi? Spero che resti. Lo scorso anno c’è stato un forte interesse dell’Atalanta, ma attualmente non ho avuto richieste da parte di nessuna società. Lui è il nostro giocatore più importante”.

Così tra uscite e entrate: “Stiamo valutando le uscite. Holm è un giocatore con valori importanti, solitamente noi puntiamo magari a ragazzi sì giovani ma a costi più bassi. Stiamo discutendo qualche uscita e poi in base a quello valuteremo cosa acquistare. Abbiamo acquistato sei ragazzi, tutti italiani, c’è spazio forse per qualcun altro. Ferrari–Sampdoria? Per noi è giocatore importante, spero la situazione possa risolversi presto, bisogna fare in modo che il giocatore sia contento”. In uscita c’è Rogerio: “Stiamo portando avanti la trattativa in questi giorni con il Wolfsburg, spero possa concludersi, da parte del giocatore c’è desiderio di andare in un club diverso. Noi siamo a buon punto, ci sono però tante cose di mezzo, ma la trattativa c’è. Spero possa concludersi in tempi brevi. Maxime Lopez? Per noi è un giocatore importante”.

Sul sogno Europa: “E’ un po’ il nostro obiettivo, questa stagione sarà per noi il 11esimo campionato consecutivo, non abbiamo grandissima storia, ce la stiamo costruendo. Tutto questo fa parte di un percorso e una strategia che magari ci impedirà di fare cessioni importanti, ma è anche vero che se arrivano squadre importanti con offerte importanti per i giocatori è giusto anche per loro accontentarli. Abbiamo già fatto l’Europa League, ma ci riproveremo, dobbiamo sempre crederci”.