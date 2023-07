Thuram si presenta: “Io e Lukaku siamo diversi”. Poi la promessa ai tifosi

L’Inter, in questa sessione di mercato, ha acuistato Thuram; l’attaccante si è voluto presentare con una promessa importante

Una delle squadre a cui si chiede molto, nella prossima stagione, è senza ombra di dubbio l’Inter; i nerazzurri ripartono dalla sconfitta in finale di Champions League con la consapevolezza di poter ricoprire un ruolo da protagonista nella principale competizione europea. Ai ragazzi di Inzaghi, però, si chiede soprattutto di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto; obiettivo possibile soprattutto con l’aiuto del mercato.

Tra gli obiettivi del club troviamo due portieri e un centravanti che possa andare a completare il reparto offensivo dopo quanto successo con Lukaku; nel frattempo, l’Inter, ha portato diversi nuovi innesti alla corte di Inzaghi. Uno di questi, Thuram, può dare molto alla causa nerazzurra della prossima stagione. Il classe 1997, svincolatosi dal Borussia Monchengladbach, ha scelto l’Inter che ha vinto il derby di mercato con il Milan.

Dal punto di vista tattico parliamo di un giocatore che può essere impiegato sia come esterno offensivo sia come attaccante centrale; in attesa delle risposte del campo, Thuram si è presentato ai tifosi nerazzurri in una lunga intervista alla Gazzetta dello sport. “Ho trovato una grande squadra” ha sottolineato Thuram.

Per quanto riguarda il ruolo, Thuram ha voluto specificare “Ho sempre fatto l’esterno ma nella scorsa stagione ho giocato da centravanti“; una dichiarazione importante per Inzaghi e la sua idea di calcio. L’attaccante, dunque, potrà tornare decisamente utile all’interno del sistema di gioco del tecnico offrendo diverse soluzioni nel corso della stagione.

Thuram, il paragone con Lukaku, il derby e la promessa ai tifosi nerazzurri

In questa sessione di mercato, prima di scegliere l’Inter, Thuram sembrava ad un passo dal Milan; la scelta di trasferirsi in nerazzurro gli farà vivere un derby sicuramente complicato. A tal proposito, l’attaccante ha sottolineato “Pazienza se i tifosi rossoneri sono arrabbiati, è un derby e i fischi ci sarebbe stati lo stesso“. La prima sfida con il Milan sarà sicuramente complicata ma Thuram sembra avere le spalle larghe per sopportare un clima non semplice.

Non è mancata poi la domanda su Lukaku alla quale Thuram ha risposto “Io e Romelu siamo molto diversi“. L’ex Gladbach ha anche fatto una promessa ai tifosi nerazzurri “Lavoro per fare più di tredici gol”. Il neo centravanti dell’Inter, dunque, si è presentato mostrando un carattere forte e la voglia di ripagare la fiducia ricevuta dalla società nerazzurra.