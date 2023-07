Stipendi dei giocatori della Roma, chi guadagna di più? Gli ingaggi

La Roma è una delle squadre principali del nostro campionato e con un monte ingaggio decisamente importante.

Una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano è, senza ombra di dubbio, la Roma; i giallorossi, nell’ultima stagione, hanno faticato in campionato ma sono arrivati fino alla finale di Europa League dove si sono dovuti arrendere al Siviglia ai calci di rigore.

L’obiettivo della nuova stagione è quello di lottare, fino alla fine, per il quarto posto e tentare di raggiungere la terza finale europea consecutiva. Missione non semplice ma che i giallorossi possono raggiungere sia grazie a Mourinho sia ad una rosa di assoluta qualità.

All’interno della rosa giallorossa ci sono giocatori con stipendi importanti tra cui Tammy Abraham che, in questa stagione, potrà dare un contributo decisamente minimo.

Qual è il giocatore più pagato della Roma?

Il giocatore più pagato nella rosa della Roma è Abraham con uno stipendio di cinque milioni; l’attaccante, nella scorsa stagione, ha subito un gravissimo infortunio nell’ultima partita contro lo Spezia.

Un problema fisico che costringerà l’attaccante a stare fermo per gran parte della stagione e, di conseguenza, a non poter dare il giusto contributo alla causa giallorossa. Bisogna, però, sottolineare una cosa molto importante: il più pagato della Roma sarà Paulo Dybala. L’argentino, infatti, è pronto a firmare il rinnovo a sei milioni più uno di bonus.

Il giusto premio per quello che è, senza ombra di dubbio, il giocatore di maggiore qualità della Roma; nella passata stagione, Dybala si è reso protagonista di prestazioni di assoluto livello come quelle contro Feyenoord e Siviglia in Europa League. La sua rete, in finale, non è stata sufficiente per regalare la coppa ai giallorossi.

Quale è il giocatore meno pagato della Roma?

Passiamo, ora, al giocatore meno pagato della Roma; parliamo di Bove (200 mila euro), centrocampista cresciuto tantissimo nell’ultima stagione e protagonista della vittoria nella semifinale di andata di Europa League. E’ stato suo, infatti, il gol del definitivo uno a zero; punteggio che i giallorossi hanno difeso, con le unghie e con i denti, nel match di ritorno.

In questa stagione è lecito immaginare ad una crescita ulteriore di Bove che avrà sicuramente più spazio nel centrocampo giallorosso. L’azzurro sarà elemento importante all’interno della rosa di Mourinho.

Stipendi giocatori Roma, gli ingaggi

Abbiamo detto di Abraham come il più pagato e di Bove come il giocatore a guadagnare di meno insieme a Boer, terzo portiere giallorosso. Ora, però, dobbiamo vedere gli ingaggi dei giallorossi; il capitano, Lorenzo Pellegrini, percepisce uno stipendio molto importante.

Rui Patricio 3 milioni

Mile Svilar 1 milione

Pietro Boer 200 mila euro

Roger Ibanez 1.5 milioni

Evan Ndicka 4 milioni

Gianluca Mancini 2 milioni

Diego Llorente 1.5 milioni

Chris Smalling 3.8 milioni

Marash Kumbulla 1.8 milioni

Leonardo Spinazzola 3 milioni

Nicola Zalewski 300 mila euro

Rick Karsdorp 2.2 milioni

Zeki Celik 2 milioni

Rasmus Nissen Kristensen

Bryan Cristante 1.8 milioni

Nemanja Matic 3.5 milioni

Houssem Aouar 3 milioni

Edoardo Bove 200 mila euro

Lorenzo Pellegrini 4 milioni

Stephan El Shaarawy 2.5 milioni

Ola Solbakken 700 mila euro

Paulo Dybala 4.5 milioni

Tammy Abraham 5 milioni

Andrea Belotti 2.8 milioni