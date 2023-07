Juve addio, accordo col Barcellona per 17 milioni più 3 di bonus

La Juve rischia di dover dire addio ad uno degli obiettivi di mercato; il Barcellona, infatti, è pronta a chiudere l’operazione

Una sessione di mercato molto importante per la Juve; i bianconeri, dopo quanto successo l’anno scorso, devono assolutamente lottare per lo scudetto. La squalifica dalla Conference League, con una sola partita a settimana, impone alla squadra di essere assoluti protagonisti in Serie A. Per tornare a dominare il massimo campionato italiano serve andare a rinforzare la rosa di Allegri nel migliore dei modi; il tecnico sembra voler continuare sulla strada del 3-5-2, un sistema di gioco che impone un determinato tipo di operazioni.

Tra gli obiettivi della Juventus troviamo un nuovo esterno che possa andare ad alzare la qualità della rosa bianconera in un reparto fondamentale per Allegri. Nel 3-5-2, infatti, i cosiddetti quinti devono svolgere un lavoro importante sia a livello difensivo sia dal punto di vista offensivo. In passato, per rinforzare la Juve, si era parlato di Fresneda; il terzino, classe 2004, ha giocato nell’ultima stagione al Valladolid. Il club non è riuscito ad ottenere la salvezza ma il terzino è stato uno dei migliori della sua squadra.

Ad Allegri, un giocatore con queste caratteristiche avrebbe fatto molto comodo considerando la capacità di svolgere entrambe le fasi di gioco nel migliore dei modi. Ivan Fresneda, dunque, sarebbe stata una validissima alternativa all’interno della rosa bianconera. E’ molto probabile, però, che il giocatore non approderà in Serie A.

Fresneda si avvicina al Barcellona: beffata la concorrenza

Stando a quanto riportato da elnacional.cat, il giocatore può trasferirsi al Barcellona in questa sessione di mercato; il club blaugrana ha bisogno di risolvere il problema legato alla fascia destra dove Xavi può contare su Kounde. Il terzino, però, piace anche al Real Madrid che sta cercando di rinforzare, nel migliore dei modi, la rosa a disposizione di Ancelotti per permettere al tecnico di vivere una stagione da protagonisti sia in Liga sia in Champions League.

Il Barcellona, però, vuole battere la concorrenza e per farlo è pronta a versare, nella casse del Valladolid, diciassette milioni di euro più tre di bonus; cifra decisamente importante ma che testimonia la fiducia verso un ragazzo di diciotto anni. Ricordiamo come su Fresneda era presente una clausola rescissoria di quaranta milioni ma la cifra si è abbassata proprio per la retrocessione del club. Il terzino è pronto a vivere una nuova avventura ma non sarà alla Juventus; il classe 2004, infatti, potrebbe trasferirsi nel club campione di Liga.