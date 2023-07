Bisoli, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Non solo panchina. L’allenatore Pierpaolo Bisoli in passato è stato calciatore di discreto livello. Una panoramica sulla sua carriera.

Non di rado gli ex calciatori divengono allenatori, ed alcuni di essi ottengono risultati molto migliori di quelli conseguiti in campo da giovani. Sulla buona strada è sicuramente Pierpaolo Bisoli, che oggi allena il Sudtirol ma che in passato ha avuto una carriera di professionista del pallone pur dignitosa e degna di nota.

Per lui infatti più di 260 presenze in Serie A: di certo non in club di prima grandezza, ma comunque non poche stagioni giocate sui palcoscenici e gli stadi di maggior spicco nel nostro paese. Ecco allora una sintetica scheda illustrativa sul giocatore, sul suo ruolo in campo ai tempi del professionismo, sulle squadre in cui ha militato e sui premi o traguardi ottenuti. I dettagli.

In che ruolo ha giocato Bisoli

Non c’è difficoltà alcuna ad inquadrare in campo la posizione di Pierpaolo Bisoli all’epoca della carriera di calciatore. Egli infatti fu un centrocampista che prediligeva la fascia destra, ma che – nelle tantissime partite da professionista – talvolta fu schierato anche in mezzo. Per lui dunque le doti tipiche di chi gioca in mezzo al terreno di gioco, ovvero visione di gioco, abilità nei passaggi, una discreta corsa e capacità di giocare di squadra.

In quali squadre ha giocato Bisoli

A livello di calcio giocato, Bisoli non vanta – dicevamo – una carriera particolarmente prestigiosa, mentre come allenatore ha ottenuto traguardi migliori. Basti pensare ad es. alle panchine di club quali il Cagliari, il Cesena, il Bologna e ora la nuova realtà del Sudtirol. Intraprese peraltro la carriera da allenatore come vice di Dino Zoff nel 2004/2005 alla Fiorentina.

Tuttavia il suo percorso di calciatore è da ritenersi nel complesso discreto e a tratti anche buono. Vediamo perché.

Gli esordi nel Porretta e l’esperienza in più club minori

In carriera Bisoli mosse i primi passi al Porretta, nei primi anni ’80 del secolo scorso. E’ il club della sua città natale, Porretta Terme. In quella decade peraltro l’ex centrocampista giocò in vari club, ovvero Pistoiese, Alessandria, Arezzo e Viareggio.

Di certo club minori, ma che permisero all’atleta di formarsi e di essere poi pronto per palcoscenici più importanti ed impegnativi. Ed infatti dopo il Viareggio nel 1991 la firma con il Cagliari, che all’epoca ben figurava nel massimo campionato italiano e che gli permise di giocare nel massimo campionato italiano.

L’approdo al Cagliari e le successive esperienze

Proprio nel club sardo Bisoli giocò prevalentemente come centrocampista di fascia destra, dimostrando di essere naturalmente predisposto per quel ruolo. Tanto che divenne uno degli elementi chiave del club – ed anzi giocò con il Cagliari in Coppa UEFA nella stagione 1993/1994. Quello, senza ombra di dubbio, fu il maggiore traguardo del Bisoli calciatore. Nel club per lui più di 160 presenze in totale, con anche 5 gol.

Ma non fu sempre rose e fiori in squadra e nel 1997, dopo la retrocessione del Cagliari in Serie B e anche a seguito di un brutto infortunio alla gamba – con successiva operazione che lo tenne a riposo per lungo tempo – arrivò una nuova esperienza in Toscana. Fu preso infatti dall’Empoli, squadra neopromossa in Serie A.

Nella squadra toscana collezionò 40 presenze ma nessun gol, e nell’estate del 1999 fu ceduto al Perugia con cui stette una sola stagione per poi passare al Brescia nella stagione 2000/2001 e alla Pistoiese in quella dopo. Per lui un buon numero di presenze in questi ultimi tre club, a conferma che i problemi fisici erano stati messi alle spalle.

Chiuse la carriera nel club del suo paese di nascita, ovvero nel Porretta, che fu anche la squadra in cui iniziò la sua carriera di calciatore. La stagione in cui appese le scarpette al chiodo fu la 2002/2003.

Quanti titoli ha vinto Bisoli da calciatore

Non c’è molto da ricordare sul piano dei titoli conseguiti nel suo percorso di atleta. Pierpaolo Bisoli ha giocato in Serie A ed anche in Coppa UEFA ma a livello di successi veri e propri, c’è soltanto il Campionato Interregionale con il Viareggio – stagione 1989-1990.

Per fare un paragone diretto, molto meglio la carriera da allenatore, che svolge dal lontano 2005, e che gli ha permesso di vincere una Panchina d’oro Prima Divisione stagione 2008/2009 e una panchina d’argento stagione 2009/2010. Ed ora – come allenatore del Sudtirol – ha dimostrato di avere molta ambizione professionale.