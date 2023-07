Porte chiuse a Milan e Toro: “Vogliamo che resti”

Si complica l’affare per Milan e Torino, porte chiuse: “Vogliamo che resti con noi”

Con la maglia dell’Argentina ha siglato tre reti nell’ultimo Mondiale under 20 e ha attirato su di sé l’interesse di molti club europei, in particolare italiani. Sulle tracce di Alejo Veliz, centravanti classe 2003, ci sono in particolare Milan e Torino.

Attaccante in forza al Rosario Central, con cui è sotto contratto fino a dicembre 2025 e con cui ha siglato fino ad ora 11 reti in campionato, Veliz ha stregato gli scout granata e rossoneri, che sperano di poterlo portare in Italia in questo mercato estivo. Il Milan, che con Yunus Musah ha sostanzialmente concretizzato il suo ottavo acquisto, non è intenzionato a fermarsi qui. I rossoneri cercano un innesto giovane da regalare a Pioli e che possa crescere alle spalle di Giroud, anche se non sembra essere l’obiettivo prioritario.

Anche il Torino però cerca nuovi innesti in attacco e Veliz è uno dei profili più graditi dal club piemontese. A chiudere però le porte ai due club italiani è il presidente del Rosario Central, Gonzalo Belloso: “La cessione di Gino Infantino alla Fiorentina ci regala un po’ di ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Per questo vorremmo che Veliz restasse fino a dicembre. Veliz è un giocatore importante, vorremmo goderci questa squadra e che possa restare la stessa sino a fine anno. La nostra idea al momento è che Veliz non è in vendita”.