Non solo Rebic: il Milan ne cede un altro

Va via un altro calciatore dalla squadra rossonera: Stefano Pioli saluta il portiere sbarcato a Milano pochi mesi fa. Il punto della situazione

Chiuso l’affare Musah, il Milan è pronto a cedere i calciatori in esubero. Queste sono state le ore – come vi abbiamo raccontato – dell’addio di Ante Rebic, che proprio in questi istanti è sbarcato in Turchia per vestire la maglia del Besiktas.

Ma la lista dei partenti è davvero lunga e il pugno duro usato dalla società, spingerà altri calciatori a dire addio al Diavolo nel giro di pochi giorni. Dopo il croato, il prossimo a lasciare il Milan sarà Devis Vásquez. Il portiere colombiano, sbarcato a Milano lo scorso gennaio, non è riuscito a giocare nemmeno un minuto in prima squadra: per lui solo un paio di presenze con la squadra Primavera di Ignazio Abate, contro Inter e Juventus, in cui i gol subiti sono stati ben sei. Ora l’avventura all’estero: arrivano conferme, infatti, in merito al suo trasferimento in Championship. Vasquez già nelle prossime ore è atteso in Inghilterra per legarsi allo Sheffield Wednesday. Affare in prestito secco.

Calciomercato Milan, la lunga lista dei partenti: da Caldara a Messias

La lista dei calciatori pronti a lasciare il Milan è davvero lunga. Dopo Rebic, Gabbia e Vasquez, i prossimi a poter fare le valigie sono sicuramente Junior Messias, che si sta avvicinando al Besiktas, e Ballo-Toure, che piace al Bologna, ma anche a Fulham e Nizza.

Sono in cerca di una sistemazione, poi, anche Caldara, che si avvia all’ennesimo prestito in Italia. Stessa formula, con cui lascerà il Milan anche Lazetic. Divock Origi, invece, è pronto a dire addio al Diavolo a titolo definitivo: vorrebbe far ritorno in Inghilterra, ma sono pronti a riaprirsi la pista turca e araba. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda De Ketelaere, Saelemaekers e Adli, per i quali si aspetta l’offerta giusta.