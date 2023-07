“Lo ha ignorato”: primi problemi per Onana dopo l’addio all’Inter

Inizia in salita l’avventura di André Onana al Manchester United: dieci giorni dopo il trasferimento ai Red Devils, c’è già un problema per il portiere

Prime polemiche dopo l’arrivo di André Onana al Manchester United: c’è già un caso che riguarda il portiere che ha lasciato l’Inter appena dieci giorni fa per volare in Premier League.

Pochi giorni dopo il suo arrivo al Manchester United, André Onana si ritrova già al centro di un caso che vede coinvolto anche il centrocampista e capitano dei Red Devils, Bruno Fernandes. Tutto è accaduto lo scorso mercoledì, in occasione dell’amichevole con il Real Madrid durante la tournée negli Stati Uniti d’America.

I Blancos si sono aggiudicati il test amichevole col risultato di 2-0 grazie alle reti di Bellingham e Joselu e durante la partita Bruno Fernandes è finito nel mirino dei tifosi del Manchester United. Il motivo? L’ex Udinese è stato accusato di aver “ignorato” il nuovo portiere arrivato dall’Inter in occasione di un calcio d’angolo. Un’accusa da cui lo stesso Bruno Fernades si è difeso con un messaggio pubblicato sui social.

Onana “ignorato” da Bruno Fernades: scoppia il caso al Manchester United

Commentando un post, il giocatore portoghese ha spiegato: “Stavo raggiungendo la zona indicatami per posizionarmi al meglio sul calcio d’angolo. Bel tentativo di farla sembrare una cattiveria” ha scritto il giocatore ex Sampdoria.

Con queste parole, dunque, il capitano del Manchester United conta di placare tutte le polemiche anche in vista dell’inizio della stagione: il calendario dei Red Devils prevede le amichevoli pre-campionato con Borussia Dormtund, Lens e Athletic Club, prima dell’esordio in campionato contro il Wolverhampton Wanderers il prossimo 14 agosto, quando Onana avrà il suo primo approccio con la Premier League dopo l’esperienza positiva in Serie A con la maglia dell’Inter prima del passaggio allo United per circa 52 milioni di euro più 5 di bonus.