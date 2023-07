I centrocampisti più forti della Nazionale: hanno regalato sogni all’Italia

Dall’urlo, iconico, di Tardelli alle giocate di Pirlo; l’Italia ha sempre avuto centrocampisti di grandissimo spessore.

La nazionale italiana non ha partecipato all’ultimo Mondiale in Qatar dopo essere stata eliminata dai playoff contro la Macedonia. Un periodo non semplice per l’Italia del calcio che deve tornare grande protagonista ai mondiali.

Per quanto riguarda gli Europei, invece, gli azzurri hanno vinto l’ultima edizione grazie ad un calcio propositivo e dominante. Attualmente, uno dei reparti migliori della nazionale azzurra è il centrocampo dove l’Italia ha sempre avuto giocatori di assoluta qualità come, ad esempio, Barella e Verratti per citare due dei protagonisti principali dell’ultimo successo degli azzurri.

Marco Tardelli

Iniziamo questa speciale classifica con Marco Tardelli conosciuto, da tutti, per l’urlo dopo il gol contro la Germania ai Mondiali del 1982. Torneo che la nazionale azzurra ha vinto regalando una gioia immensa ai propri tifosi.

Di quella spedizione, Marco Tardelli fu grande protagonista. Mezzala dotata di grande corsa ed inserimento, tra le sue caratteristiche principali ricordiamo la capacità di attaccare lo spazio.

Demetrio Albertini

E’ stato il centrocampista della nazionale azzurra nel 2000 quando l’Italia ha sfiorato l’Europeo perdendo in finale contro la Francia. Una finale che resterà nella mente dei tifosi della nazionale per come venne persa con la rete del pareggio subita a pochi secondi dal fischio finale.

Forte tecnicamente, dotato di una grande visione di gioco, riusciva con i suoi passaggi a mettere in difficoltà le difese avversarie. E’ stato un centrocampista completo e molto importante sia per le squadre di club sia per la nazionale azzurra.

Daniele De Rossi

Il suo Mondiale del 2006 è stato segnato dall’espulsione rimediata contro gli Stati Uniti nella seconda giornata del girone; un rosso costato carissimo per il centrocampista, tornato solamente a disposizione per la finale contro la Francia.

Una partita dove De Rossi ha dimostrato tutta la sua personalità andando a realizzare uno dei rigori della finale. Centrocampista centrale che, nel corso della sua carriera, ha avuto una costante evoluzione diventando determinante sia in fase difensiva sia dal punto di vista offensivo con inserimenti decisivi per le proprie squadre e per la nazionale.

Andrea Pirlo

Altro centrocampisti che non possiamo non inserire in questa speciale classifica è, senza nessun dubbio, Andrea Pirlo; contro il Ghana, nel 2006, ha segnato il primo gol degli azzurri in un Mondiale poi vinto in finale, ai rigori, contro la Francia.

Giocatore di una tecnica superiore alla media; abile nei calci piazzati, riusciva a gestire perfettamente tempi e ritmi di gioco. Vero e proprio perno del centrocampo, avere in campo uno come Pirlo significava avere un giocatore completo a cui affidare il pallone nei momenti di difficoltà

Gennaro Gattuso

De Rossi, come detto, ha avuto un ruolo marginale nel 2006 risultando comunque determinante; chi, invece, è stato fondamentale fin dalla prima partita, insieme e Pirlo, è stato Gattuso. Giocatore indispensabile per qualsiasi squadra e, di conseguenza, anche per la nazionale.

L’apporto dell’ex Milan al centrocampo è sempre stato fondamentale; giocatore dinamico, dotato di grande corsa e ottima resistenza fisica, era molto abile nei contrasti. In campo metteva sempre tutto dando il cento per cento; centrocampista che è rimasto nel cuore dei suoi tifosi.

Nicolò Barella

Tra i migliori centrocampisti della nazionale italiana non possiamo non menzionare Barella; il talento dell’Inter è stato uno dei protagonisti della vittoria azzurra dell’ultimo Europeo con una serie di prestazioni di altissimo livello con il gol, del momentaneo uno a zero, contro il Belgio.

Giocatore dinamico, dotato di grande corsa, forte fisicamente, abile sia in fase difensiva (dove recupera un numero incredibile di palloni) sia in fase propositiva con inserimenti che risultano determinanti in zona offensiva. E’ uno dei centrocampisti più forti della nazionale azzurra.

Marco Verratti

Altro protagonista della vittoria dell’ultimo Europeo è Marco Verratti, centrocampista di grande classe e con una qualità tecnica superiore alla media.

Nel centrocampo azzurro è fondamentale per la sua capacità di gestire tempi e ritmi di gioco; quando la squadra è in difficoltà, i compagni sanno di poter contare su Marco Verratti, regista indispensabile per la sua nazionale. Giocatore che, in mezzo al campo, riesce a fare tutta la differenza del mondo.