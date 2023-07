Zhang boccia l’acquisto di Inzaghi: l’Inter piazza un altro colpo

L’Inter stringe i tempi per i prossimi acquisti: Zhang boccia l’idea di Inzaghi, il botto di mercato nerazzurro sarà un altro

Inter ancora nel Sol Levante, in attesa della seconda amichevole della tournée giapponese, martedì contro il Psg. E mentre la squadra di Simone Inzaghi continua a lavorare sul campo, altrettanto fa la dirigenza al di fuori, per regalare rinforzi al tecnico, in un calciomercato non ancora decollato definitivamente per i nerazzurri e da doversi concludere con i colpi principali al più presto.

Andato in scena un summit tra il presidente Zhang e il ds Ausilio, in quel di Osaka, con Marotta collegato in videoconferenza dall’Italia. Si è parlato naturalmente della situazione portieri, con Sommer più vicino all’Inter dopo i passi avanti nella trattativa con il Bayern. Ma anche di quella in attacco, dove non si è ancora trovato il ‘sostituto’ di Lukaku. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, le valutazioni tecniche e societarie, in questo, differiscono. E Zhang avrebbe ‘bocciato’ l’idea di Inzaghi in merito.

Inter, no di Zhang a Morata: per il presidente l’attaccante ideale è un altro

Il tecnico spinge per un nome su tutti, Alvaro Morata. Un giocatore che però per età e parametri economici non rientra nella visione ideale del presidente nerazzurro.

La corsa a questo punto si fa a due, con Balogun e Beto come nomi spendibili. Dal punto di vista tecnico, per caratteristiche, ci sarebbe probabilmente più bisogno del giocatore dell’Udinese. Ma Zhang è tentato soprattutto dallo statunitense, giovane e con margini di crescita tecnici, economici e di appeal, maggiore. L’Inter però prende tempo, dato che la richiesta dell’Arsenal rimane di almeno 40 milioni di euro.