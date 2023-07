“Tensioni” per il mercato, Lotito contro Sarri: “Si è fissato”

Le parole chiare del presidente della Lazio che evidenziano frizioni sulla questione mercato tra lui e Maurizio Sarri

Un messaggio preciso quello lanciato da Claudio Lotito nelle parole al ‘Messaggero’, dove si è lasciato andare a importanti dichiarazioni che confermano le ‘tensioni’ con Sarri sul calciomercato.

Il patron della Lazio, interpellato sulle voci riguardanti Fred (in uscita dal Manchester United) in ottica centrocampo, ha chiarito la situazione: “Fred? Come per Lo Celso, Sarri mi ha detto di no. Si è fissato con Ricci e Zielinski (a un passo dal rinnovo col Napoli, ndr), facendo lievitare il prezzo per un calciatore in scadenza che non vuole venire alla Lazio”

Lazio, Sow in pole per il post-Milinkovic

Nonostante le frizioni tra presidenza e allenatore riguardo alle varie possibilità di mercato, la scelta della dirigenza per il post Milinkovic-Savic sembra orientata verso una direzione precisa.

E la strada porta a Moussa Sow, centrocampista dell’Eintracht Frankfurt. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it e filtrate dall’intermediario che si sta occupando dell’operazione, l’accordo tra la Lazio e il calciatore sembra solido. Sono arrivati tentativi di azioni di disturbo da altri club, ma c’è fiducia per la buona riuscita dell’affare. Seguiranno aggiornamenti per una trattativa che potrebbe diventare sempre più vicina alla conclusione.