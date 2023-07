Clamoroso Juve, affare in diretta: “Lukaku insieme a Vlahovic”

Il centravanti belga, Romelu Lukaku è diventato un obiettivo prioritario per la Juventus se dovesse partire Vlahovic

Prosegue lo stallo della Juventus intorno al nome di Romelu Lukaku, diventato il primo obiettivo sul mercato dopo la rottura definitiva con l’Inter. Il centravanti belga, ai margini del Chelsea, attende infatti un segnale concreto da parte della dirigenza bianconera.

Per sbloccare la trattativa, però, il club dovrà prima riuscire a piazzare la cessione di Dusan Vlahovic, come ricordato in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play da Rudy Galetti: “Vlahovic ha soprattutto l’interesse di alcune squadre di Premier League. Prima più Chelsea ora più Tottenham, grazie anche al pressing Bayern Monaco per Kane, che quindi andrà sostituito. La Juve vorrebbe 80 milioni, richiesta considerata però elevata considerando l’ultimo periodo di Vlahovic e le sue condizioni fisiche”.

Secondo il giornalista, però, la Juve starebbe cercando di creare i presupposti per accogliere comunque Lukaku entro la scadenza del mercato estivo, a prescindere dalla cessione del serbo: “La Juve continua a muoversi molto dietro le quinte per Lukaku, ma viste le difficoltà per far uscire Vlahovic vorrebbe provare a trovare delle soluzioni, anche molto fantasiose, per far arrivare il belga a prescindere anche dalla partenza di Vlahovic. Ovvio che si preferisca far uscire uno per entrare l’altro, ma visto che non è facile vendere il serbo a quella cifra si sta provando a pensare a tutte le possibilità, anche se complicate”.

Calciomercato Inter, fissate le priorità in entrata Per quanto riguarda il mercato dell’Inter, invece, Galetti ha ricordato quelle che saranno le prossime mosse del club.

Inzaghi, infatti, si aspetta il prima possibile un portiere e un centravanti: “Ai nerazzurri serve un ultimo attaccante per completare il reparto offensivo e ovviamente il portiere. Sul portiere dovrebbero essere questione di pochi dettagli e giorni per Sommer. Si va a rilento perché Marotta cerca di limare anche le centinaia di migliaia di euro su ogni operazione. Questo per potersi presentare con un’offerta di 35/40 milioni per Balogun, l’obiettivo principale“.

Una volta definito l’acquisto di Sommer, l’Inter andrà alla ricerca di un suo vice: “I nomi che interessano sono ben noti. Sommer, Trubin e Audero. Inter vuole chiudere Sommer entro il weekend, ma poi devono fare anche un altro portiere. L’idea principale è Trubin, ma lo Shakhtar è bottega cara quindi per la politica dei risparmi che dicevo prima probabilmente Marotta rimanderà quest’altra operazione a dopo l’attaccante”.