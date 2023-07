Al Milan non serve più, fuori lista e prestito alla Juventus

Milan e Juventus potrebbero osservare una situazione particolare che si sta venendo a creare in casa Real Madrid. Spunta l’ipotesi di prestito

Il Milan è senza dubbio una delle squadre maggiormente attive in questa fase di calciomercato in Serie A. Non si può dire lo stesso della Juventus, che si guarda attorno a caccia di occasioni interessanti in una estate in cui i movimenti per ora sono stati piuttosto limitati.

Rossoneri e bianconeri potrebbero peraltro incrociare i rispettivi destini a quello del Real Madrid, club che ha puntellato una rosa già galattica con un paio di colpi di rilievo. Bellingham è stato chiaramente il fiore all’occhiello di questa estate di mercato a tinte bianche, visto anche l’elevatissimo investimento fatto da oltre 100 milioni di euro.

Un colpo da novanta che si sposa alla perfezione in una mediana già ricchissima di talento cristallino. Un reparto quello di centrocampo anche fin troppo corposo per il Real Madrid, che potrebbe essere costretto a sfoltire i ranghi in vista dell’inizio della Liga. Lo stesso Bellingham è uno dei due calciatori ancora non tesserati nel campionato spagnolo, seppur su di lui non ci siano chiaramente dubbi.

Diverso il discorso per l’altro calciatore in questione che risponde al nome di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che potrebbe essere anche costretto a partire a causa della presenza eccessiva in mediana.

Calciomercato Milan e Juventus, chance Ceballos: c’è un problema al Real Madrid

L’arrivo di Bellingham ed un reparto ricco di stelle contribuiscono inevitabilmente a ridurre ulteriormente il potenziale minutaggio di Ceballos, il tutto aggiungendo altri volti nuovi come Arda Guler e il rientrante Brahim Diaz.

Inoltre ‘Onda Cero’ riferisce come ci sia la possibilità che un calciatore inizialmente destinato al Castilla possa restare in prima squadra. Camavinga, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Ceballos, il giovane Nico Paz e i vari Diaz e Guler rappresentano quindi un reparto fin troppo ricco.

Va inoltre considerato che lo stesso Ceballos è stato anche il primo infortunato con un ko di 6 settimane che gli ha fatto saltare la preseason. Prende quindi slancio l’ipotesi di un prestito annuale per l’ex Betis in Liga o anche in una big europea, come riferito da ‘planetarealmadrid.com’.

In questo secondo caso potrebbe anche prendere piede l’idea Juventus, seguito da tanto dal Milan in passato, che però ora con Musah non avrebbe bisogno di altri centrocampisti. Potrebbe quindi aprirsi la pista bianconera.