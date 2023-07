UFFICIALE, rottura dei legamenti: cambia anche il mercato dell’Inter

Il grave infortunio nel precampionato, con rottura dei legamenti del ginocchio, cambia il mercato dell’Inter: ecco come

La fase iniziale della stagione calcistica, come sappiamo, è molto delicata, per gli equilibri da trovare nelle nuove squadre, per le novità del calciomercato, ma anche per la preparazione fisica dei giocatori. Il rischio di infortuni è dietro l’angolo.

In qualche caso, possono anche esserci infortuni piuttosto gravi a complicare i piani. Ne sa qualcosa il Cagliari, visto che Marko Rog è stato vittima per la terza volta in pochi anni della rottura del crociato del ginocchio. Una vera disdetta per il croato, sfortunatissimo, che ancora una volta dovrà rimanere ai box molto a lungo. Altro problema non da poco per i sardi, l’altro infortunio, quello di Gianluca Lapadula, che ha riportato problemi a una caviglia. Per l’attaccante in vista uno stop di almeno un mese, forse due.

Cagliari nei guai con l’infortunio di Rog, doppia richiesta all’Inter

Il gravissimo infortunio di Rog obbliga il Cagliari di Claudio Ranieri a tornare sul mercato per un rinforzo a metà campo. Qui entra in gioco l’Inter, che potrebbe ‘aiutare’ i sardi con una cessione in prestito.

I nerazzurri stavano pensando (in attesa di rinforzi in mediana) di tenere Stefano Sensi, dopo il prestito dello scorso anno al Monza. che Inzaghi ha schierato in tutte le amichevoli giocate finora, ma adesso cambia tutto. Ma in Sardegna potrebbe finire anche il giovane Giovanni Fabbian, che si è messo in luce lo scorso anno alla Reggina con 8 reti in Serie B. Presto, i sardi potrebbero contattare il club milanese, asse da seguire con una certa attenzione.