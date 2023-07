Pastorello svela: “Si è mossa solo l’Inter”. Juve e la conferma su Baldanzi | ESCLUSIVO

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Baldanzi, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it

Oltre alla faccenda portieri e al centravanti dopo la rottura con Lukaku, l’Inter deve riempire ancora una casella a centrocampo nella rosa di Simone Inzaghi.

I nerazzurri potrebbero puntare su un giovane che non sarà molto probabilmente Fabbian, destinato a un nuovo prestito dopo la fruttuosa esperienza alla Reggina e il fresco rinnovo di contratto. Non è da escludere però anche un profilo d’esperienza come Roberto Pereyra, che peraltro arriverebbe a parametro zero visto che si è svincolato lo scorso 30 giugno dall’Udinese. Sirene turche per il 32enne ex Juve, accostato anche al Torino in Italia. L’agente dell’argentino Federico Pastorello, intercettato da Calciomercato.it, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito: “Per il momento non sono arrivate offerte soddisfacenti, neanche dall’estero. Il ragazzo preferirebbe comunque restare nel campionato italiano – ha sottolineato il noto procuratore si nostri microfoni – In Italia finora ci sono stati dei contatti con l’Inter, ne abbiamo parlato soltanto con loro. È un giocatore che piace, ma ad oggi non c’è nulla di concreto“.

Calciomercato Juventus, agente Baldanzi: “Normale l’interesse delle big”

Nella scuderia di Pastorello c’è anche Tommaso Baldanzi, esploso nell’ultima stagione con la maglia dell’Empoli e che si è messo in evidenza anche nel Mondiale Under 20 con gli Azzurrini.

Il fantasista classe 2003 è sotto la lente d’ingrandimento soprattutto di Juventus, Napoli e Roma: “È normale che venga seguito dai top club di Serie A. Ci sono diverse squadre interessate, però non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale – ha rivelato Pastorello a Calciomercato.it – Lui a Empoli sta benissimo e prenderemo la decisione migliore per il suo futuro”.

Giovedì intanto Pastorello era presente a Milano, dove ha incontrato la dirigenza della Sampdoria rappresentata dal Dt Legrottaglie e dal neo Ds Andrea Mancini. Diversi i nomi sul tavolo, nelle specifico il profilo di Gian Marco Ferrari: le parti hanno definito i termini contrattuali per il ritorno in blucerchiato dell’esperto difensore del Sassuolo, che presto sbarcherà alla corte di Pirlo. Sotto la lente d’ingrandimento per il reparto offensivo c’è invece Cutrone.