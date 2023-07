Palladino, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Il Monza, nella scorsa stagione, ha disputato un campionato di altissimo profilo e il merito è del tecnico Palladino, ex attaccante.

Nella scorsa stagione, il Monza (squadra neopromossa nel massimo campionato italiano) ha avuto diverse difficoltà all’inizio anche per via delle difficoltà nell’affrontare la Serie A.

L’arrivo di Palladino a cambiato completamente la situazione con il Monza capace di mettere in fila una serie di risultati positivi e risalire la classifica in pochissimo tempo. Ad un certo punto si pensava anche alla possibilità che il club potesse lottare per un posto in Conference League.

La squadra ci ha provato fino alla fine senza riuscire a compiere quella che sarebbe stata una vera e propria impresa; il progetto del club, però, è decisamente interessante e le possibilità di crescita non mancano.

Il prossimo campionato, il Monza ha la voglia di alzare nuovamente l’asticella; un percorso che può regalare diverse soddisfazioni anche grazie ad un tecnico come Palladino che ha dimostrato di avere le potenzialità per diventare, con il tempo, uno dei migliori allenatori in circolazione.

In che ruolo ha giocato Palladino?

Dal punto di vista del ruolo, Palladino agiva da esterno offensivo ma aveva anche la possibilità di essere impiegato come seconda punta o come trequartista alle spalle del centravanti.

Palladino era dotato tecnicamente, abile nell’uno contro uno e nell’andare a saltare l’uomo creando, in questo modo, la superiorità numerica. Tra le sue caratteristiche principali ricordiamo anche la velocità e un buonissimo tiro.

In che squadre ha giocato Palladino?

La carriera di Palladino, da giocatore, inizia nel Benevento dove riesce a mettere in mostra le sue qualità. Le sue prestazioni gli permettono di essere prima notato e poi acquistato dalla Juventus; inizialmente impiegato in primavera, l’attaccante viene poi inserito in prima squadra.

Palladino, per essere una risorsa importante dei bianconeri, ha bisogno di fare esperienza; a tal proposito gioca le successive due stagioni alla Salernitana e al Livorno. Il ritorno alla Juventus è decisamente positivo; in bianconero realizza la sua prima tripletta e contribuisce alla risalita della squadra dalla Serie B al massimo campionato italiano.

La successiva stagione fatica ad imporsi anche per una concorrenza piuttosto folta a livello offensivo; nel 2008 si trasferisce al Genoa ma l’esperienza non è stata poi fortunatissima considerando diversi problemi fisici tra cui un guaio al ginocchio. Dal Genoa passa al Parma dove ha il merito di siglare il gol numero cento con il club emiliano. Le ultime esperienze calcistiche sono con Crotone, Genoa, Spezia e Monza; nel club brianzolo, a causa di diversi problemi fisici, non riesce a dare il giusto contributo.

Quanti titoli ha vinto Palladino da giocatore?

Passiamo, ora, al palmares; la bacheca di Palladino, da giocatore, non è poi così ricchissima. L’attuale allenatore del Monza, infatti, ha vinto (con la Juventus) due volte il torneo di Viareggio, una Coppa Italia primavera, un campionato di Serie B nella stagione in cui i bianconeri dovettero risalire da una situazione complicata.

A livello di nazionale, invece, ha trionfato nel campionato d’Europa Under-19. Una carriera, dunque, che a livello di titoli ha portato poche soddisfazioni; la sensazione è che Palladino possa regalarsi numerose gioie da allenatore.

Parliamo, infatti, di un tecnico decisamente abile; non sappiamo se possa vincere dei titoli sulla panchina del Monza (molto difficile) ma, nel corso della sua carriera da allenatore, avrà sicuramente modo di vincere diversi titoli.