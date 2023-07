Niente rinnovo e cessione immediata: sfida Juve-Manchester

Il club bianconero è pronto a lanciarsi per uno dei difensori più ricercati sul mercato

A tre settimane dal via ufficiale al nuovo campionato italiano e nel bel mezzo della preparazione alla nuova stagione, la Juve inizia a trasmettere segnali di risveglio sul mercato. Il club bianconero, frenato dalla lunga trattativa per portare a Torino il nuovo ds Giuntoli, sta iniziando finalmente a muoversi.

Uno dei reparti che la Juve ha intenzione di rinforzare, riguarda la corsia di destra. Alla luce dell’inserimento a sorpresa da parte del Brighton per il grande obiettivo Emil Holm, il club bianconero avrebbe adesso deciso di rivolgere lo sguardo su un altro pallino di vecchia data. Si tratta di Benjamin Pavard, difensore in rotta da tempo con il Bayern Monaco. Come rivelato da ‘Sky Sport Deutschland’, il francese avrebbe deciso di rifiutare l’ultima proposta per il rinnovo del contratto così da forzare subito il suo addio.

Sulle tracce del francese, oltre alla Juventus, vi sono però le due formazioni di Manchester. Il City, in particolare, potrebbe inserire all’interno dell’operazione il nome di Kyle Walker, profilo assai gradito al Bayern Monaco. Sino a questo momento, però, il club inglese ha lasciato intendere di non voler aprire alla cessione del terzino e non sembra dunque essere disposto ad imbastire uno scambio per avere il francese.

Calciomercato Juve, sfida totale per Pavard

La scadenza del contratto che lo lega al Bayern Monaco sino al giugno 2024, rende comprensibilmente Pavard una ghiotta opportunità di mercato.

Oltre alla Juve, in passato era stata l’Inter a sondare il nome del difensore francese come possibile erede di Milan Skriniar nel ruolo di braccetto di destra. Va infatti sottolineata la grande duttilità che contraddistingue Pavard, abile sia a giocare sulla fascia che da centrale in una linea a tre. Anche per questa ragione, il difensore del Bayern Monaco potrebbe essere l’innesto perfetto per il sistema di gioco utilizzato da Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, che alterna spesso moduli diversi nel corso della stagione, troverebbe nel francese un jolly prezioso per la sua difesa.