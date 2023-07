DIRETTA Amichevole, Juventus-Milan: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dignity Health Sports Park’ tra la Juventus di Allegri e il Milan di Pioli in tempo reale

La Juventus affronta il Milan a Carson in California in una gara amichevole di preparazione al campionato di Serie A. Per entrambe le formazioni la tournée americana si concluderà ad inizio agosto contro le big di Spagna.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, che sperano di vivere una stagione meno travagliata di quella scorsa caratterizzata dalle penalizzazioni della giustizia sportiva, sono al primo test match ufficiale dopo che è stata annullata la sfida contro il Barcellona per un virus che ha colpito gran parte dei giocatori blaugrana. Dall’altro i rossoneri di Stefano Pioli, reduci da un’annata negativa che li ha visti arrivare quarti e quindi qualificarsi in Champions solo grazie ai guai passati dalla ‘Vecchia Signora, vanno a caccia di riscatto dopo il ko 3-2 contro il Real Madrid. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche su smartphone e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dignity Health Sports Park’ tra Juve e Milan in tempo reale.