Contratto in scadenza e futuro deciso: la scelta di Ancelotti

Ancelotti ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ma sembra aver sciolto i dubbi sul proprio futuro

Il Real Madrid si sta preparando per farsi trovare nelle migliori condizioni in vista della prossima stagione; due vittorie nelle prime due amichevoli (contro Milan e Manchester United) hanno dato indicazioni ben precise ad Ancelotti a partire dai nuovi acquisti Bellingham e Joselu autori di due grandissimi gol nel match contro i Red Devils. L’obiettivo del club spagnolo è quello di vivere una stagione da protagonisti considerando quanto successo l’anno scorso con una Liga dominata dal Barcellona e una Champions in cui Vinicius e compagni si sono dovuti arrendere di fronte al Manchester City.

Una stagione, dunque, da preparare nel minimo dettaglio con il dubbio legato alla figura di Ancelotti. Il tecnico, con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, sembra poter essere alla sua ultima esperienza sulla panchina del Real Madrid; l’allenatore, infatti, dovrebbe lasciare il club spagnolo per accasarsi al Brasile. La nazionale verdeoro, nell’ultimo Mondiale, ha deluso le aspettative non riuscendo ad arrivare in fondo alla competizione.

L’arrivo di un tecnico come Ancelotti sarebbe una novità assoluta e permetterebbe al tecnico di vivere la sua prima esperienza da allenatore sulla panchina di una nazionale. Questa, dunque, potrebbe essere la sua ultima stagione alla guida del Real Madrid anche se, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, le cose potrebbero cambiare drasticamente.

Ancelotti cambia tutto: il tecnico può restare al Real Madrid

Stando a quanto riporta elgoldigital, il futuro di Ancelotti potrebbe essere al Real Madrid anche al termine di questa stagione. Al momento non sono previsti incontri per il rinnovo contrattuale ma non è da escludere che tecnico e club continuino insieme per altre stagioni. Una possibilità che cambierebbe i piani del Brasile; la nazionale verdeoro, come detto, sembrava certa dell’arrivo del tecnico italiano una volta conclusa la prossima stagione.

Le cose, però, potrebbero andare diversamente e molto dipenderà dai risultati che il Real Madrid riuscirà ad ottenere; il club ha l’obiettivo di conquistare la Liga e di arrivare in fondo alla prossima Champions League. Il mercato può aiutare questi due obiettivi ed è chiaro che, l’eventuale arrivo di Mbappe, porterebbe le Merengues ad avere lo status di favoriti sia in campionato che in ambito internazionale. Una stagione importante per Ancelotti che, a differenza di quanto si pensava qualche settimana fa, potrebbe restare al Real Madrid rinunciando alla panchina della nazionale brasiliana.