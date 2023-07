Bomba Ancelotti, UFFICIALE: ecco dove allenerà nel 2024

Carlo Ancelotti saluterà il Real Madrid al termine della stagione 2023/24, trasferendosi poi su quella che può essere davvero la sua ultima panchina in carriera

Novità clamorosa per il mondo delle nazionali. Il Brasile ha scelto i suoi due prossimi ct, segnando una svolta epocale nella sua storia, dal momento che arriverà un tecnico italiano a guidare la Selecao.

Ieri sera il comunicato sul sito ufficiale con l’annuncio di Fernando Diniz come ct ad interim con un contratto di 12 mesi. Per l’attuale allenatore del Fluminense ci sarà un doppio incarico, che comincerà dal girone di qualificazione ai Mondiale 2026. “Guiderà la nazionale in totale autonomia”, ha detto il presidente della federcalcio Ednaldo Rodrigues. Lo stesso Diniz ha poi invece raccontato le sue prime impressioni: “Un sogno per chiunque, un onore e un enorme orgoglio poter servire la Selecao. È una sorta di convocazione, uno sforzo congiunto tra CBF e Fluminense e sono convinto che abbiamo tutto per portarlo avanti e farlo funzionare”. Ma soprattutto Ednaldo Rodrigues ha continuato così: “Ha un contratto di 12 mesi. Arriverà e guiderà la transizione verso l’incarico di Carlo Ancelotti, che andrà in panchina come ct per la prossima Copa America”, riporta ‘Globoesporte’.

Ancelotti ct del Brasile dal 2024: the last dance?

Quindi finalmente la telenovela si chiude con l’annuncio di Ancelotti come allenatore del Brasile nel 2024, nel torneo che si giocherà negli Stati Uniti. Il tecnico di Reggiolo quindi rimarrà per l’ultima stagione sulla panchina del Real Madrid, fino alla scadenza naturale del suo contratto. Poi questa nuova avventura, quando avrà 65 anni.

Non è ancora chiaro se Fernando Diniz rimarrà nello staff di Ancelotti, come l’allenatore italiano vorrebbe. I prossimi appuntamenti della nazionale verdeoro saranno contro la Bolivia e il Peru nella finestra dal 4 al 12 settembre. Nel 2023 il ct ad interim del Brasile tornerà in panchina per i match contro Venezuela, Uruguay, Argentina e Colombia. Se poi Ancelotti non lascerà il Real Madrid a gennaio, Diniz sarà in panchina anche nella finestra di marzo 2024, quando è in programma anche un’amichevole con la Spagna a Madrid. Resta in forse il match del 24 giugno, dal momento che formalmente il contratto con l’allenatore emiliano scade il 30 di giugno. Anche se ovviamente la stagione termina prima. Ma intanto una nuova era è stata segnata e inizierà tra un anno. Quella del Brasile potrà essere davvero l’ultima panchina della leggendaria carriera di Carlo Ancelotti.