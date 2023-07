Sarri, la sua carriera da calciatore: squadre, ruoli e titoli vinti

Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio, ha avuto una carriera da giocatore non proprio fortunata. Molto meglio da allenatore.

Nella scorsa stagione, la Lazio ha ottenuto un grande risultato con il secondo posto in campionato; un piazzamento che ha permesso ai biancocelesti di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la massima competizione internazionale è determinante fare un mercato che possa allungare e migliorare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico ha bisogno di un nuovo innesto per reparto considerando soprattutto la cessione di Milinkovic-Savic.

Con la giusta rosa, la Lazio può togliersi diverse soddisfazioni; il tecnico riesce a portare una filosofia di gioco prettamente offensiva e, indipendentemente dall’avversario, la voglia è quella di andare a dominare la partita.

Passaggi rapidi, continua ricerca della verticalizzazione, movimenti continui per non dare punti di riferimento agli avversari e voglia di far girare la palla nel modo più rapido possibile; queste le caratteristiche principali del gioco di Sarri che, nel suo terzo anno, vuole andare ad essere assoluto protagonista per regalare non poche soddisfazioni ai suoi tifosi.

Maurizio Sarri, prima di essere allenatore (uno dei migliori del massimo campionato italiano) è stato un calciatore anche se la sua carriera non si può definire poi così positiva.

In che ruolo ha giocato Sarri?

La carriera di Sarri non la possiamo definire proprio fortunata; da calciatore era un difensore che poteva essere impiegato sia come terzino sia come stopper con la giusta cattiveria agonistica.

Un giocatore che, senza ombra di dubbio, avrebbe potuto fare una carriera ben diversa ma tra le difficoltà avute non possiamo non citare quella degli infortuni dal momento che i vari problemi fisici lo hanno, sicuramente, condizionato.

In che squadre ha giocato Sarri?

Passiamo, ora, alla carriera di Sarri; l’attuale allenatore della Lazio ha iniziato al Figline, club grazie al quale esordisce anche in Serie D. Quando il Montevarchi si interessa al difensore, il Figline chiede una cifra decisamente alta.

La carriera di Maurizio Sarri è costellata da diversi infortuni e questo gli impedisce di fare il definitivo salto di qualità; dopo l’esperienza al Figline, milita in squadre che giocano in seconda e terza categoria fino all’avventura, l’ultima, nello Stia. Gli infortuni lo hanno sicuramente limitato ma Sarri è riuscito a riscattarsi nel ruolo di allenatore.

Quanti titoli ha vinto Sarri da giocatore?

Come abbiamo potuto vedere, la carriera di Maurizio Sarri da calciatore non è stata all’altezza delle sue capacità da allenatore; non è il primo caso di un tecnico che, in campo, ha faticato ad imporsi come poi successo da allenatore.

Il tecnico, uno dei migliori del massimo campionato italiano per come riesce a far giocare la sua squadra, ha come obiettivo quello di andare a vincere più trofei possibili con la Lazio.

I biancocelesti, nella prossima stagione, vogliono essere grandi protagonisti in campionato, puntare con decisione alla Coppa Italia e cercare di fare bella figura in Champions League. Maurizio Sarri, dunque, vuole vincere da tecnico quello che non è riuscito a conquistare quando era giocatore.