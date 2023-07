“Loading”: l’attesa sta terminando, il tweet manda in estasi i tifosi del Napoli

I tifosi del Napoli potrebbero presto accogliere il primo nuovo acquisto estivo: il tweet fa ‘sognare’ i sostenitori azzurri

“Loading” e l’emoticon della clessidra. Basta poco, quando si è in periodo di calciomercato, per fare notizia. Lo ha capito anche Kevin Danso, centrale del Lens, da tempo nel mirino del Napoli.

Gli azzurri devono sostituire Kim, trasferitosi al Bayern Monaco a metà luglio. Garcia aspetta un centrale che possa rimpiazzare il coreano e far sentire meno possibile la sua assenza. La caccia è aperta e va avanti ormai da settimane con il 24enne austriaco che da tempo è in cima alla lista di preferenze del tecnico francese.

Come raccontato da Calciomercato.it, la società transalpina fa muro e non ha intenzione di cedere il calciatore se non davanti ad un’offerta importante: si parla di una valutazione tra i 45 e i 50 milioni con il club che farà parte della prossima Champions League e non vuole cedere tutti i pezzi pregiati.

Calciomercato Napoli, il tweet di Danso fa sognare i tifosi

In questo scenario arriva il tweet dello stesso Danso che ha richiamato a sé i tifosi del Napoli, ma anche quelli del Lens.

Il calciatore ha twittato una clessidra, accompagnandola dalla parola Loading, con una foto di lui impegnati negli allenamenti con il Lens. Per qualcuno un post che rappresenta un indizio di un imminente trasferimento al Napoli, per altri (sostenitori francese soprattutto) un messaggio che prelude ad una permanenza in Ligue 1. Soltanto il tempo dirà se hanno ragione i primi o i secondi, ma intanto il post ha scatenato i tifosi.