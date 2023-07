Lautaro-Lukaku, che delusione: “Non mi ha risposto al telefono”

Da Lautaro Martinez una critica durissima a Lukaku: le parole del nuovo capitano dell’Inter sull’ormai ex interista

Un nuovo ciclo per l’Inter, che riparte da Lautaro Martinez capitano. Il debutto dell’argentino con la fascia al braccio oggi contro l’Al Nassr, alle 12.15. Un ruolo di grande responsabilità, in una stagione importante in cui rilanciarsi in campionato e provare a confermarsi in Europa, anche se senza la storica spalla Lukaku.

In una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, l’argentino ha stigmatizzato il comportamento del belga, ammettendo la sua delusione: “E’ vero, ci sono rimasto male. Ho provato a chiamarlo diverse volte in quei giorni, non mi ha mai risposto e non lo ha mai fatto nemmeno con altri compagni. Sono rimasto deluso, dopo tanti anni e tante cose passate insieme. Non me lo aspettavo. Ma è una sua scelta, gli auguro il meglio”.

Lautaro invece sposa con convinzione l’Inter: “Per me è una seconda casa, da subito tutti mi hanno trasmesso il loro amore. Sono arrivate proposte dall’Arabia, ma a Milano sono felice e non ho motivo per cambiare, la mia famiglia la pensa come me”. Le ambizioni in campionato e Champions sono di altissimo livello: “Con i compagni ci siamo detti di voler vincere il trofeo e voglio essere io ad alzarlo, abbiamo fame. In Europa dobbiamo crederci, già l’anno scorso nessuno pensava saremmo arrivati in finale. Ma ora tutti sanno chi è l’Inter”.