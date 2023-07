Juventus al bivio: cash o scambio alla pari con Locatelli

I bianconeri pronti a prendere a cedere il calciatore: sul tavolo può finire il cartellino di un altro centrocampista. Il punto della situazione

Non è ancora decollato il calciomercato della Juventus. I bianconeri – come è noto da tempo – sono chiamati a sfoltire una rosa, che presenta tantissimi calciatori che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri.

Giuntoli sta lavorando intensamente per consegnare al tecnico livornese una rosa decisamente più snella. Partito Arthur, direzione Firenze, si proveranno a piazzare anche Zakaria e McKennie, oltre che Leonardo Bonucci. In casa Juventus le idee sono chiare e considerare qualcuno incedibile è praticamente impossibile. Allegri è così in attesa di capire cosa ne sarà di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che di fronte alla giusta offerta potrebbero fare le valigie. Due cessioni che chiaramente cambierebbero il mercato.

Ma i giocatori della Juventus nel mirino dei grandi club sono davvero tanti. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato dell’interessamento da parte del Bayern Monaco per Wojciech Szczęsny. Attenzione alla posizione di Manuel Locatelli.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal su Locatelli: due strade per la cessione

Il centrocampista italiano, uno dei titolari di Massimiliano Allegri, è finito nuovamente nel mirino dei club inglesi. A volerci provare è l’Arsenal di Mikel Arteta.

Il tecnico – come riporta TodoFichajes – vorrebbe il giocatore ex Milan e Sassuolo per completare il reparto mediano, in caso di partenza di Thomas Partey. La valutazione di Locatelli è di 25 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe prendere un’altra strada: niente pagamento cash, bensì uno scambio alla pari proprio tra Partey e Locatelli. Uno scambio che potrebbe accontentare davvero tutti. Il 30enne ghanese, d’altronde, è da tempo nel mirino dei bianconeri, che ora potrebbero avere l’occasione per acquistarlo.