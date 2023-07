Inter, sprint per il bomber: l’indizio da Los Angeles

L’Inter alla ricerca di un attaccante per completare il reparto: per i nerazzurri, dagli Stati Uniti, un importante indizio da sfruttare

Inter attesa stamattina dal primo impegno di rilievo del suo campionato, con la sfida all’Al Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo. E che nel frattempo resta molto attiva sul mercato. Serve un attaccante ai nerazzurri, sono diversi i nomi che stanno circolando. Per uno di questi, dagli Stati Uniti arrivano notizie interessanti per Marotta.

L’Arsenal non ha infatti convocato Folarin Balogun, per l’amichevole che si è svolta questa mattina a Los Angeles contro il Barcellona. Una conferma sul fatto che i ‘Gunners’ siano disposti a fare a meno del giocatore statunitense e che siano pronti a monetizzare da una sua cessione, Arteta non punta su di lui nonostante lo scorso anno in Ligue 1 si sia distinto con 21 gol con la maglia del Reims. Ma la richiesta resta elevata, di almeno 40 milioni di euro. Per la cronaca, Arsenal-Barcellona si è conclusa con un grande spettacolo in campo: 5-3 il punteggio a favore dei londinesi.