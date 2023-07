Futuro incerto per Vlahovic: Kostic rompe il silenzio

Filip Kostic dalla tournée americana della Juventus ha parlato anche del connazionale Vlahovic, il cui futuro appare incerto

Questa notte la Juventus scenderà in campo per la prima amichevole stagionale, quando affronterà il Milan a Los Angeles. Tra i giocatori che faranno l’esordio non ci sarà Dusan Vlahovic, ancora alle prese con dei problemi fisici.

Il futuro dell’attaccante serbo resta incerto, un rebus che deve essere risolto entro la fine del mercato e che potrebbe portare Romelu Lukaku a Torino. Mentre si rincorrono le voci di mercato, Filip Kostic ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato del proprio connazionale: “Sta meglio, ma ha dovuto svolgere un lavoro differenziato in questa prima parte di precampionato”. Sul futuro di Vlahovic, poi, ha aggiunto. “Spero che possa tornare in squadra il prima possibile. Lui è molto positivo e concentrato sul recupero, per la squadra è un giocatore importante”. Insomma, lo spogliatoio è ancora con Dusan, ma le vie del mercato sono infinite e la sua permanenza sotto la Mole non può essere data per scontata.