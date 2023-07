DIRETTA Amichevole, Al Nassr-Inter 0-0: Fischio d’inizio! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Yanmar Stadium Nagai’ tra l’Inter di Inzaghi e l’Al Nassr di Ronaldo e Brozovic in tempo reale

Prima uscita in Giappone per l’Inter che affronta in amichevole gli arabi dell’Al Nassr. La tournée in terra nipponica dei vice campioni d’Europa si concluderà poi martedì con la super sfida al Psg.

Reduci dalle vittorie per 3-0 sugli elvetici del Lugano e per 10-0 sulla Pergolettese (club che milita in Serie C, ndr) negli allenamenti congiunti ad Appiano Gentile, i nerazzurri di Simone Inzaghi provano ad alzare l’asticella contro un avversario che può vantare nelle sue fila il grande ex Brozovic oltre al cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda i sauditi di Lucas Castro, invece, altro test di prestigio dopo quello contro il Paris Saint-Germain nel quale sono riusciti a strappare un pareggio senza reti, che ha fatto seguito alle sconfitte 5-0 contro il Celta Vigo e 4-1 contro il Benfica. La partita di Osaka sarà visibile in diretta in tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Yanmar Stadium Nagai’ tra Inter e Al Nassr in tempo reale.

Formazioni ufficiali Al Nassr-Inter

AL NASSR: Al-Aqidi; Al-Ghannam, Madu, Alex Telles, Al-Oujami; Fofana, Brozovic; Ronaldo, K. Al-Ghannam, Ghareeb, Talisca. Allenatore: Luis Castro

INTER (3-5-2): Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: S.Inzaghi