Da Donnarumma a Sommer: via al valzer dei portieri nei top club

Da Donnarumma a Sommer passando per Szczesny e tanti altri nomi: le ultimissime notizie sul calciomercato dei portieri nei top club dei massimi campionati europei

Ci sono tanti club che hanno molte certezze, in particolare fra i pali. Il Real Madrid ad esempio può contare su Courtois che è una vera e propria garanzia, così come il Liverpool che, nonostante qualche svarione di troppo, ha in Alisson un’assoluta certezza.

In Serie A, il Milan di Stefano Pioli vede in Maignan uno dei leader della squadra, ma ci sono altri club in Italia per i quali il futuro fra i pali è decisamente in bilico, basti pensare all’Inter di Simone Inzaghi e alla Juventus di Massimiliano Allegri, senza dimenticare tanti nomi di grandi estremi difensori che non hanno molte certezze per la prossima stagione. Donnarumma, in forza al PSG, e David De Gea, attualmente svincolato, sono due esempi lampanti di queste situazioni. Nel frattempo siamo pienamente nel vivo della finestra estiva di calciomercato e molti club si stanno muovendo cambiando le pedine e le caselle in vista della prossima annata. Il Manchester United ha deciso infatti di puntare su Onana, non rinnovando il contratto a De Gea, mentre la Juventus sta decidendo su Szczesny con, sullo sfondo, proprio il nome di Donnarumma, da tempo pallino della Vecchia Signora.

Grandi manovre in Serie A: l’Inter si muove, ma occhio anche all’estero

Con la partenza di tutti e tre i portieri, l’Inter si è trovata senza nessun estremo difensore. Il primo arrivato, per la prossima annata, è stato Di Gennaro, che farà il terzo, mentre per gli altri due slot gli obiettivi sono Sommer e Trubin. Per il primo, seguito ormai da diverse settimane, si avanza a piccoli passi, mentre per il secondo la distanza è principalmente sul prezzo del cartellino.

In alternativa al portiere dello Shakhtar c’è il nome di Audero, ma occhio anche Filip Stankovic che si sta mettendo in mostra alla grande nella tournée giapponese della Beneamata. Il Bayern Monaco invece, con Sommer via, potrebbe andare su Szczesny e in quel caso occhio alla Juventus e a Donnarumma. L’estremo difensore polacco è in scadenza di contratto nel 2025 con la società piemontese.