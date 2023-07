Zanetti, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo, titoli vinti

L’Empoli è allenata da Zanetti; il tecnico, prima di sedersi in panchina, ha avuto anche una carriera da calciatore.

Una salvezza raggiunto a tre giornate dalla fine grazie al pareggio, uno a uno, in casa della Sampdoria; punto che ha permesso al club toscano di ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano. Il percorso dell’Empoli, nella scorsa stagione, è stato complicato come era possibile immaginare per una squadra che ha l’obiettivo della salvezza.

La squadra, però, ha fatto vedere in alcune circostanze (soprattutto in casa) di avere le possibilità per mettere in difficoltà la maggior parte degli avversari grazie ad un forte pressing e alla voglia di dare tutto in campo. Anche per la prossima stagione l’obiettivo è, ovviamente, quello di salvarsi; servirà un altro grande campionato.

Per ottenere la permanenza in Serie A, la squadra si affiderà al suo tecnico; Paolo Zanetti, infatti, sa come far giocare la sua squadra e come ottenere l’obiettivo principale al termine della prossima stagione.

In che ruolo ha giocato Zanetti?

Paolo Zanetti non è nato immediatamente come un tecnico; in passato, infatti, il classe 1982 è stato un calciatore. Giocava nel ruolo di centrocampista; veniva impiegato come regista con la possibilità di dettare tempi e ritmi di gioco.

Forte fisicamente, abile nel gioco aereo aveva una buonissima visione di gioco e questo lo rendeva particolarmente utile per la sua squadra. Tra le sue caratteristiche principali ricordiamo, senza ombra di dubbio, la sua pericolosità sui calci piazzati.

In che squadre ha giocato Zanetti?

L’ex centrocampista ha iniziato la sua carriera da calciatore al Vicenza riuscendo a fare il suo esordio nel massimo campionato italiano grazie a Reja. Nel 2003 si trasferisce all’Empoli; l’esperienza nel club toscano si chiude con una retrocessione e, l’anno successivo, con la vittoria del campionato cadetto che vale il ritorno del club in Serie A.

La sua successiva esperienza è all’Ascoli dove, in uno spumeggiante tre a tre contro il Catania, trova il suo primo gol con la nuova maglia; nel club riesce a rendersi protagonista con buonissime prestazioni facendo notare tutte le sue qualità. I successivi anni non sono poi così fortunati: Torino, Atalanta, Torino e Grosseto dove viene anche contestato dalla tifoseria.

Nel 2012 si trasferisce al Sorrento in Lega Pro; l’avventura con il club non è stata poi delle migliori e la stagione si conclude con l’eliminazione contro il Carpi nei playoff. La sua ultima avventura calcistica è alla Reggiana. Esperienza che vede Zanetti subire un piccolo infortunio muscolare.

Una carriera, dunque, che non è mai riuscita a spiccare il volo nonostante le qualità di Paolo Zanetti fossero decisamente importanti. Ora, per lui, la voglia di far vedere quanto vale da tecnico.

Quanti titoli ha vinto Zanetti da giocatore?

A livello di palmares, Paolo Zanetti non ha una bacheca poi così ricca; l’ex centrocampista, infatti, vanta due soli tornei, il campionato di Serie B con l’Empoli nel 2004/2005 e il Torneo Quattro Nazioni con la nazionale azzurra nel 2001/2002.

E’ praticamente impossibile pensare che, sulla panchina dei toscani, possa andare ad alzare il suo primo trofeo da allenatore. Zanetti, sia da calciatore sia da tecnico, non ha avuto la possibilità di fare il salto di qualità in modo da dimostrate le sue capacità in una big.