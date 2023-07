Milan, il mercato non è finito: arriva un altro bomber per 20 milioni

Il Milan mette assegno acquisti a rotta di collo, ma non ha ancora finito: possibile un ultimo colpo in attacco

Lo scatenato Milan di queste settimane sul mercato si prepara ad ufficializzare anche il colpo Chukwueze dal Villarreal. Ennesimo rinforzo per la squadra di Pioli, con tanti profili molto interessanti per i quali si moltiplica la curiosità sulle potenzialità dei rossoneri. Che non hanno ancora finito. In canna potrebbe esserci un ultimo colpo, con un attaccante per completare la rosa.

Il nome è quello emerso già alcune settimane fa e che starebbe tornando d’attualità, vale a dire quello di Cabral della Fiorentina. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, i contatti con il brasiliano continuano e i viola sarebbero aperti all’idea della cessione intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri conterebbero di poter ridurre in sede di finalizzazione della trattativa. L’operazione non avverrebbe nell’immediato, dato che il Milan ha riempito tutte le caselle per extra comunitari e dovrebbe prima provvedere a qualche uscita.