Inizio campionato a rischio, slitta l’udienza al TAR

Nuovo aggiornamento temporale sulla faccenda che ha coinvolto la società Reggina in relazione all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B

Conclusa la fase di appello presso le opportune sedi della Giustizia Sportiva, soltanto il giudizio conclusivo della giustizia ordinaria potrebbe far luce sul caso che ha travolto in negativo la società della Reggina nell’ultimo anno.

I fatti non hanno soltanto penalizzato il club fronte finanziario ma hanno costretto anche l’applicazione del regolamento che prevede l’esclusione dalla disputa del prossimo campionato di appartenenza, quello di Serie B.

Domani verrà discussa a mezzo di strumenti telematici la trattazione collegiale di riscorso al TAR, scrive ‘La Gazzetta del Sud’, in anticipo di qualche giorno rispetto alla data ipotizzata inizialmente del 2 agosto. Non prima dell’11 agosto potrà quindi essere discussa l’udienza pubblica, in quanto necessarie circa due settimane di attesa dall’avvenuta notifica dell’atto.

Campionato di Serie B a rischio slittamento, si attende l’esito dell’udienza sulla Reggina

Così facendo, se da un lato resta comunque vicino l’esito della faccenda dopo l’intricato percorso giuridico, dall’altro potrebbe venir meno l’inizio preponderato del campionato di Serie B in data 18 agosto. Crescono infatti le possibilità che questo possa essere slittato ulteriormente.

Intanto il gruppo alle dipendenze del tecnico Filippo Inzaghi si allena in un ritiro a porte chiuse nella trepidante ansia di conoscere il proprio futuro, quantomai appeso ad un filo tra la cadetteria e la relegazione nella terza serie del professionismo italiano. Alla cessione delle quote societarie dalla vecchia gestione Saladini a quella in mano ad Ilari subentrerebbe anche un piano di risanamento dell’intero asset societario legato storicamente alla città di Reggio Calabria.