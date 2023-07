Giuntoli rifà la Juventus: triplo blitz per accontentare Allegri

Cristiano Giuntoli tornerà in Italia nei prossimi giorni dagli Stati Uniti: le prossime mosse sul mercato per rinforzare la Juventus di Allegri

Cristiano Giuntoli lavora su più tavoli. Il fresco Dt della Juventus ha seguito la squadra nella tournée negli Stati Uniti, ma presto tornerà in Italia per dare un’accelerata al mercato bianconero.

Prima del ritorno alla base, però, il capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ seguirà con molta attenzione il match tra Arsenal e Barcellona, con gli occhi tutti puntati su Franck Kessie in casa blaugrana. L’ivoriano è cerchiato in rosso nella lista di Allegri per rinforzare il centrocampo e Giuntoli potrebbe incontrare direttamente l’ex Milan per strappare il sì al trasferimento alla Continassa. La Juve continua a trattare con il Barça sulla formula dell’affare e dovrà convincere Kessie a tornare in Serie A per indossare stavolta la maglia bianconera. Parallelamente, l’altro grande obiettivo della Juventus è Romelu Lukaku per rinforzare l’attacco di mister Allegri. L’operazione è vincolata alla cessione di Vlahovic, corteggiato in particolare da Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Giuntoli accelera per Kessie e Lukaku

Giuntoli volerà al Londra per fare il punto con il Chelsea per l’ex centravanti dell’Inter, esubero di lusso nello scacchiere di Pochettino.

La Juve conterebbe di chiudere l’operazione per circa 40 milioni di euro, mentre per ‘Big Rom’ sarebbe pronto un contratto pluriennale da 12 milioni lordi a stagione. La buona riuscita dell’affare, come detto in precedenza, dipende però dalla cessione di Vlahovic. Intanto Giuntoli in Inghilterra farà tappa anche a Leicester per Castagne, in pole per la fascia destra dopo l’arrivo di Weah. L’alternativa all’ex Atalanta rimane Holm, quest’ultimo seguito in Premier League dal Brighton di De Zerbi. I baby de Winter e Hujsen potrebbero finire nell’affare con lo Spezia per il laterale svedese.