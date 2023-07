Da Lukaku ad Allegri, Juve nel vortice: “Resterà solo un anno”

La rivelazione di mercato che lega il futuro del centravanti belga Lukaku a quello del tecnico bianconero Allegri, spazzando via Vlahovic dal proprio piedistallo

Non ci sono più dubbi. La trafila di emozioni vissute con la maglia dell’Inter, con quell’anno da dimenticare al Chelsea nel mezzo, è giunta al termine con una rottura sonora. I nerazzurri non vogliono avere più a che fare con il centravanti belga che ha mosso passi importanti nei confronti della rivale storica Juventus, mentre i bianconeri stanno delineando il percorso migliore per portarlo in squadra.

La situazione è più complicata del previsto perché alle dipendenze di Massimiliano Allegri, fino a prova contraria, c’è ancora Dusan Vlahovic. Sulle tracce del serbo ci sono tante grandi realtà europee con il Bayer Monaco in capo alla lista e la sua cessione sarebbe necessaria, anzi propedeutica ai fini dell’esito positivo della trattativa per la controparte Romelu Lukaku sotto contratto coi ‘Blues’.

Possibilmente a mezzo di un prestito, così da non investire troppo su un profilo in vena di riprendere il proprio posto in Serie A dopo anni di magra. Ad aver trattato della questione è Massimo Zampini nel corso della diretta sul proprio canale Twitch di ‘Juventibus’. “Lo prenderei soltanto in prestito“, ha dichiarato in prima battuta l’avvocato senza mezze misure. Ribadendo, poi, quanto difficile possa essere la convivenza con lo stesso Vlahovic: “Loro due insieme? Impossibile“.

Calciomercato, Lukaku per Vlahovic ma Allegri ha i mesi contati

A questo si aggiungerebbe anche un’altra chiave importante per leggere la situazione con lungimiranza e prospetti futuri, invocando proprio la figura del tecnico toscano attualmente alla guida della Vecchia Signora.

“Ho certezza che Allegri resterà soltanto un altro anno ancora sulla panchina della Juventus, nonostante il suo contratto scada nel giugno 2025“, ha concluso Zampini. Un dettaglio da non sottovalutare che potrebbe remare contro il futuro allenatore nel caso in cui Lukaku dovesse essere prelevato a titolo definitivo dal Chelsea. Scalzando Vlahovic e rivoluzionando ancora una volta il comparto offensivo del club.