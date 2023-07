Vlahovic deve operarsi: incubo Juventus, ora cambia tutto

Dusan Vlahovic ancora alle prese con i problemi di pubalgia potrebbe operarsi: per la Juventus sarebbero stravolti tutti i piani

Dusan Vlahovic agita i sonni della Juventus. Il centravanti serbo è reduce da una stagione travagliata tra prestazioni scadenti e problemi fisici. La pubalgia che lo ha frenato lo scorso anno non è un ricordo lontano e proprio Allegri ha chiarito che il calciatore va gestito per evitare di incorrere in nuovi stop.

In tutto ciò, il suo nome è anche molto caldo in ambito di calciomercato. Non è un segreto l’interesse del Paris Saint-Germain che ha già un accordo con il calciatore, ma non si è ancora sbilanciato con un’offerta ufficiale alla Juve. Il problema è rappresentato dalla valutazione tra i 70 e gli 80 milioni fatta dai bianconeri, ritenuta eccessiva dai transalpini.

Due situazioni ampiamente collegate visto che dallo stato fisico di Vlahovic dipende anche la possibilità di una sua cessione e la sua valutazione. Da questo punto di vista emerge una ipotesi da incubo: il serbo potrebbe essere costretto a operarsi.

Juventus, pubalgia Vlahovic: “Operazione solo conoscendo le cause”

A provare a fare chiarezza sulle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic è Mimmo Celsi, preparatore atletico che ha avuto un’esperienza anche al Valencia.

L’esperto sul proprio profilo Twitter prova a spiegare lo scenario che attende il numero 9 bianconero. Si parte proprio dall’ipotesi operazione, una strada da percorrere “secondo una vasta letteratura”, ma con un problema: “Operando senza conoscere le cause, sarebbe un errore: il problema si ripresenterebbe dopo un po’ di tempo”.

Insomma, l’intervento è indicato soltanto nel caso in cui la causa della pubalgia sia chiara, cosa che con Vlahovic non sembra essere così. Ma cosa c’è dietro le difficoltà fisiche dell’ex Fiorentina? “Nella maggioranza dei casi – spiega Celsi – la pubalgia è un problema di natura posturale che può originare da diverse zone del corpo. Esistono cause differenti come particolari condizioni di natura emotiva. In genere è un problema di natura posturale”.

Un problema che, se cronico, potrebbe non risolversi definitivamente con le terapie: “Soltanto in rari caso potrebbe non essere necessario operare“.