Smalling e l’Inter, la rivelazione del difensore della Roma

Smalling dall’Inter al rinnovo con la Roma: tutta la verità del difensore inglese dopo la firma coi giallorossi

La Roma riparte nel segno di Josè Mourinho e di una delle sue colonne, Chris Smalling. L’esperto inglese ha rinnovato con i giallorossi e guiderà ancora la difesa nella prossima stagione.

In un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, il 33enne ha fissato gli obiettivi stagionali: “Fare meglio dell’anno scorso, dove abbiamo raggiunto una finale europea. Ciò significa vincere un trofeo ed entrare tra le prime quattro in campionato”.

Dall’interesse dell’Inter alla scelta del rinnovo, ecco tutti i retroscena dell’inglese: “Mi cercava l’Inter? Avevo ben chiara la voglia di restare a Roma, dove sono sempre stato molto bene. Ho parlato con Mourinho, Tiago Pinto e la proprietà. Ho ascoltato le ambizioni e non ho avuto esitazioni. Con questi tifosi poi…”. Infine, sul nuovo attaccante: “Scamacca o Morata? Per fortuna non toccherà a me scegliere. Sono due grandi giocatori, verrà fatta la scelta più giusta. Non è un segreto che ci serva un’altra punta”.