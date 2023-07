“Scontro tra Inzaghi e Lukaku”: Inter, è successo di tutto

Dietro alla rottura tra Lukaku e l’Inter ci sarebbe un diverbio tra il belga e Simone Inzaghi: ecco cosa è successo

Romelu Lukaku e l’Inter lontani come non mai. Tra il belga e i nerazzurri la rottura è insanabile (salvo colpi di scena) e per il centravanti le strade per il futuro sono sostanzialmente due: l’Arabia Saudita e la Juventus.

Un tradimento quest’ultimo che ha fatto insorgere il popolo nerazzurro con i tifosi interisti che non hanno atteso la chiusura della trattativa per dare del traditore a Lukaku. Sul tema è intervenuto anche Sebastian Frey che, parlando a Calciomercato.it su Tv Play, ha spiegato cosa c’è dietro la rottura tra Lukaku e l’Inter, tirando in ballo una presunta lite tra l’attaccante e Inzaghi.

Stando a quanto raccontato dall’ex portiere “prima della fine della stagione c’è stato uno scontro tra Inzaghi e Lukaku: lì è nata la rottura”. Proprio per questo motivo, Frey ha confermato che “Lukaku potrà prendere due strade: Juve o Arabia Saudita”.

Calciomercato Inter, da Sommer a Morata: il punto di Frey

Sebastian Frey ha poi continuato il suo intervento, soffermandosi sulle altre trattative che riguardano l’Inter.

Si parte, ovviamente, dalla questione portiere: “Il Bayern non ha certezze sui tempi di rientro di Neuer. Sommer è affidabile e faticano a darlo via: ci stanno pensando. All’Inter lo vedrei bene, mentre Audero e Musso li vedo più da Fiorentina. Fossi i nerazzurri, farei un sacrificio per Trubin”.

Dalla porta all’attacco con Morata che per Frey “può essere l’attaccante complementare rispetto a ciò che c’è già in rosa. Più di Balogun o Wahi”. Infine, una battuta su quel che sta accadendo in casa Lazio: “Il discorso di Lotito – afferma l’ex portiere – fa pensare. Non vorrei si stesse creando una frattura con Sarri. Se non gli lasci portare avanti le sue idee, si sa come va a finire”.