“Rinvio preoccupante”: salta l’inizio del campionato

L’annuncio del ministro dello sport sul rinvio dell’inizio dei campionati: Abodi lo ha detto in maniera molto chiara

La stagione non è ancora iniziata ma si preannuncia già caotica per il calcio italiano. Manca meno di un mese all’inizio ufficiale di Serie A e Serie B (partenza il 19 agosto), mentre la C dovrà attendere il 27 agosto, sempre che vada tutto liscio.

Già perché il rischio che tutto venga posticipato è molto concreto, soprattutto in B e in C dove sono diverse le situazioni ancora da chiarire. Nel campionato cadetto, ad esempio, ci sono i casi Reggina e Lecco a tenere banco con il 2 agosto l’udienza del Consiglio di Stato e il 27 agosto quella del Tar.

Date, si capisce facilmente, inconciliabili con un avvio regolare del campionato. Da qui la possibilità di un rinvio dell’inizio del campionato, di cui ha parlato anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, non escludendo assolutamente questa ipotesi.

Campionati, Abodi: “Rinvio preoccupante”

Andrea Abodi, in alcune dichiarazioni rilanciate dall”ANSA’, ha parlato proprio del tema dei rinvii del campionato.

Il ministro dello Sport ha specificato: “Qualsiasi rinvio è preoccupante. Mi affido alla capacità di chi ha il compito di decidere: qualsiasi decisione avvenga in tempi giusti e la stessa decisione sia corretta”. Parole alle quali Abodi ne aggiunge altre: “La regolarità dei campionati dipende anche da quando iniziano”.