Non solo Pogba: Allegri ne perde un altro, out col Milan

La Juventus è impegnata nella tournée negli Stati Uniti: Allegri perde un titolare per il derby italiano contro il Milan

Non solo Paul Pogba. E’ ancora lontano il ritorno in campo del centrocampista francese, come confermato da Allegri nelle scorse ore.

L’ex Manchester United non giocherà quindi le due gare della tournée negli Stati Uniti contro Milan e Real Madrid, con l’allenatore bianconero che spera di riaverlo a disposizione per l’inizio del campionato. Preoccupa il recupero del ‘Polpo’ mentre nel derby italiano contro i rossoneri di Pioli anche Dusan Vlahovic pare destinato al forfait, sicuramente dal primo minuto. Il centravanti serbo, sempre al centro dei rumors di mercato per una possibile partenza da Torino, si è allenato a parte nell’ultimo allenamento negli ‘States’ dei bianconeri al pari di Milik.

Juventus, Vlahovic KO: salta il test di lusso contro il Milan

Allegri quindi sembra orientato a dare spazio alla coppia d’attacco formata da Kean e Chiesa, con il numero sette in grande spolvero negli ultimi allenamenti e a più riprese applaudito dallo staff del tecnico livornese.

Vlahovic difficilmente sarà a disposizione con il Milan e Allegri lo sta gestendo dopo i problemi di pubalgia accusati la scorsa stagione. Milik invece può recuperare e accomodarsi inizialmente in panchina per poi giocare uno spezzone nella ripresa. A centrocampo spazio a Locatelli e Miretti, mentre la sorpresa potrebbe essere il baby Yildiz viste le condizioni ancora non ottimali di Rovella. Il nuovo acquisto Weah è pronto all’esordio a destra, Cambiaso e Iling si giocano una maglia sulla corsia opposta. Infine nel reparto arretrato davanti a Szczesny, Allegri completerà il suo 3-5-2 con Danilo, Bremer e Gatti (quest’ultimo favorito su Alex Sandro).