Milan a caccia dell’ottavo colpo: l’agente incontra il club

Milan a caccia di un nuovo innesto, l’ottavo nella sua campagna acquisti: l’agente incontra il club

Un mercato da assoluto protagonista. Con Samuel Chukwueze, il cui arrivo è previsto per la giornata di mercoledì attorno alle 13.30, il Milan è pronto a chiudere il suo settimo colpo in entrata.

Il club rossonero però non è intenzionato a fermarsi qui. La volontà della società meneghina è quella di regalare a Stefano Pioli nuovi innesti, in particolare in mediana. Il tecnico si baserà molto probabilmente sul 4-3-3 e l’infortunio di Bennacer obbliga il Milan ad almeno un nuovo innesto in aggiunta a Loftus-Cheek e Reijnders. E il nuovo innesto in questione è Yunus Musah. Lo statunitense, di passaporto italiano, è un profilo molto gradito dal club rossonero che lo sta seguendo da parecchio tempo.

Il Milan non molla Musah, l’agente incontra il Valencia

Il passaporto italiano permetterebbe a Musah di essere tesserato da comunitario e il ragazzo, essendo nato nel 2002, non occuperebbe nemmeno uno dei 17 slot di giocatori over-22 cresciuti in vivai non italiani.

Il Milan, dopo Chukwueze, è quindi pronto a ripiombare su Musah e, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe formulato una nuova proposta di circa 18 milioni di euro. Un’offerta distante rispetto ai 25 milioni chiesti da Peter Lim, patron del Valencia, che però non naviga in ottime acque dal punto di vista finanziario. A cercare di mediare in favore dei rossoneri potrebbe essere l’agente del giocatore, che presto, sottolinea la ‘Rosea’, incontrerà il numero uno degli spagnoli. L’agente proverà ad abbassare le pretese del Valencia, ribadendo le volontà del proprio assistito di vestire il rossonero. Nel frattempo Musah si sta allenando da solo, ufficialmente per problemi fisici. Questo però sembra un indizio sul punto di rottura a cui è arrivato il suo rapporto col club spagnolo: un altro fattore a favore del Milan, che proverà nelle prossime settimane a concretizzare l’affare. Dopo Pulisic il club rossonero punta ad un altro innesto a stelle e strisce. Attenzione però: in casa Valencia non c’è solo Musah tra i profili graditi dal club rossonero: vi abbiamo infatti raccontato come il centrale uruguayano Facundo Gonzalez sia un obiettivo del Milan, che però non è il solo sulle tracce del classe 2003.