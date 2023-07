Mbappe, il calcio in allarme: “Ci voleva la Superlega, aveva ragione Agnelli”

Il futuro di Kylian Mbappe tiene banco e può sconvolgere il mondo del calcio: ‘rivalutata’ la Superlega proposta da Agnelli

A livello calcistico, ricorderemo sempre l’estate del 2023 come quella in cui gli arabi hanno iniziato a fare sul serio, irrompendo sul calciomercato a suon di ingaggi e offerte fuori portata. Già diversi i giocatori, anche di alto profilo, che hanno già raggiunto il torneo degli sceicchi. E tra quelli in bilico, c’è quello che rappresenta sicuramente uno dei giocatori simbolo del momento: Kylian Mbappe.

L’attaccante francese è arrivato alla rottura definitiva con il Psg e potrebbe dire addio ai parigini. Tra le opzioni, non c’è solamente il solito Real Madrid, ma anche, per l’appunto l’Arabia Saudita. La tentazione è considerevole, visto che l’offerta messa sul piatto dall’Al Hilal raggiunge, complessivamente, il miliardo di euro. Ripartiti tra 300 milioni di euro al Psg per il cartellino del giocatore e 700 milioni di ingaggio all’attaccante con vari bonus e accordi commerciali inclusi. Se tale trasferimento si concretizzasse, avrebbe una portata epocale. E potrebbe sancire non solo il ‘sorpasso’ al calcio europeo, che abbiamo da sempre considerato quello trainante, ma cambiare per sempre lo spirito del gioco.

Mbappe in Arabia, il punto di non ritorno: “Il calcio rischia di morire, la Superlega era la soluzione”

Una preoccupazione che viene espressa piuttosto chiaramente da Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante della Juventus, oggi opinionista, è intervenuto a TV Play, prospettando il rischio di una rivoluzione negativa per tutto il mondo del calcio.

“Tutto questo non sembra nemmeno reale, si fa fatica a commentare – ha spiegato – Già al Psg lo spogliatoio era stato destabilizzato dalle cifre del suo rinnovo. Immagino che nemmeno per il giocatore sia facile gestire una situazione del genere. In questo modo il calcio europeo rischia di morire, si sta sgretolando tutto e si rischia di finire nel caos. La delusione dei tifosi potrebbe ridurre l’interesse in maniera massiccia”. La soluzione, secondo Ravanelli, c’era: “Questi signori vengono a prendere i nostri talenti così facilmente, bisognerebbe fare qualcosa. Secondo me la Superlega proposta da Andrea Agnelli andava realizzata”.