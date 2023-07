Dietrofront UEFA, è UFFICIALE: giocheranno la Conference League

Non solo il caso Juventus in Serie A. In Spagna aleggiavano ancora incertezze intorno all’Osasuna che però giocherà la prossima Conference League

In Italia la Juventus attende il verdetto relativo alla partecipazione o meno alla prossima Conference League. I bianconeri infatti dopo le vicende extra campo della scorsa stagione sono ancora in attesa di risolvere la questione UEFA.

In Spagna invece c’è chi come l’Osasuna può finalmente cantare vittoria. Il club iberico giocherà la Conference League 2023/24 dopo l’iniziale esclusione da parte della stessa UEFA a causa di alcune condanne per frode sportiva risalenti ad alcuni anni fa.

La buona notizia arriva direttamente da un comunicato ufficiale apparso sul sito dell’Osasuna che recita chiaramente: “Il Club Atlético Osasuna giocherà la Conference League 2023/24, dopo che si è conclusa oggi la procedura davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per la formula del Consent Award. Alla luce delle nuove prove fornite dal club a difesa della propria partecipazione alla competizione, la UEFA ha concluso che l’Osasuna è stato vittima dei fatti accaduti quasi un decennio fa e ha apprezzato l’iniziativa portata avanti dall’istituzione per chiarirli. Di conseguenza, la UEFA ritiene l’Osasuna idoneo a partecipare a questa edizione della competizione europea”.

L’Osasuna si prepara quindi ad essere presente al sorteggio del prossimo 7 agosto per il playoff che si svolgerà a fine mese in gare di andata e ritorno.