Annuncio ufficiale di Chiesa: tutti schierati

Mentre impazzano le voci sul suo futuro, arriva l’annuncio ufficiale di Federico Chiesa sui propri social: reazione unanime

Mercato in entrata a parte, gli occhi dei tifosi della Juventus sono tutti su due giocatori: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. I due non hanno in comune solamente il passato in viola, ma anche l’affetto della tifoseria bianconera, preoccupata di una loro possibile cessione. Infatti, sono anche i due candidati principali per una cessione di lusso da parte del club piemontese.

Nella giornata di ieri, in occasione del centenario della proprietà Agnelli, anche Federico Chiesa ha pubblicato sui propri social un post celebrativo in cui ha ribadito la propria fedeltà ai colori bianconeri. Una presa di posizione social che subito infiammato i tifosi, che si sono prodigati in messaggi rivolti alla società riguardo al futuro dell’esterno offensivo della Nazionale. Non toccate Federico Chiesa, questo il senso con cui si possono riassumere i migliaia di messaggi arrivati sotto al post ‘Instagram’ del figlio d’arte. Ecco come hanno reagito i tifosi.

“Un onore farne parte”: Chiesa fa impazzire i tifosi della Juventus

È bastato un post social da parte di Federico Chiesa per far infiammare i tifosi della Juventus, che hanno voluto esprimere tutto il proprio affetto per un giocatore considerato cardine per il futuro.

Il numero ‘7’ della Juve sul proprio profilo ‘Instagram’ ha scritto: “Sono 100, gli anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus. Un onore far parte di questa grande famiglia e gloriosa società. Fino alla fine”. Sono stati migliaia i commenti dei tifosi bianconeri, che hanno chiesto al giocatore di restare a Torino e alla dirigenza di non cederlo per nessuna ragione al mondo. Ancora di più rispetto a Vlahovic, infatti, Chiesa è considerato il volto simbolo della Juve dei prossimi anni da parte dei tifosi, che vorrebbero porre fine ad ogni voce di mercato. I tifosi sono tutti con Federico Chiesa.