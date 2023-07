Allegri a gamba tesa sul mercato della Juve: “Non dà forza su Vlahovic”

La Juventus ha intenzione di utilizzare la cessione del calciatore svizzero per arrivare ad un grande obiettivo

Saranno le uscite a stappare sia dal punto di vista numerico che economico il mercato della Juventus. Proprio per questo motivo il club bianconero non è riuscito ancora a far decollare le operazioni previste in entrate.

Uno dei top della rosa di Allegri che potrebbe lasciare, come ricordato da Dario Pellegrini in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, è Dusan Vlahovic: “Se prima viene dichiarato incedibile e poi inizi a parlare dicendo che in caso di offerta irrinunciabile potrebbe partire, con Allegri che spiega anche come le condizioni fisiche non sono ancora al top, tutto questo non dà molta forza sul calciomercato anche alla Juventus in merito alla situazione di Dusan Vlahovic”.

Sfumato Frattesi a centrocampo, invece, la Juve nelle ultime settimane si è mossa verso Franck Kessie: “Frattesi, secondo me, era il profilo migliore per la Juventus, oggi faccio una provocazione maggiore e dico che Kessie sarebbe ancora più vitale rispetto a Frattesi, per capacità di strappo. Penso avrebbe un buon impatto sulle dinamiche tattiche e di spogliatoio della Juventus”.

Secondo il giornalista, a sbloccare l’affare con il Barcellona potrebbe essere la cessione di Zakaria: “Penso che su Kessie dovremmo concentrarci molto di più su Zakaria che sta diventando una vera e propria storyline di questo calciomercato. C’era un accordo, poi da quel che mi risulta poi l’agente del calciatore ha aumentato un po’ la richiesta e c’è un po’ di stallo nelle trattative, mi aspetto qualcosa di importante questa settimana in merito a Zakaria, sul quale c’è anche il Lens dopo la cessione di Fofana. In questo momento poi non c’è molta fiducia sulle possibilità che Pogba possa essere utile alla causa“.

Calciomercato Juve, da Bremer al caso Bonucci

Pellegrini, poi, ha riassunto i principali movimenti attesi nel reparto arretrato da Bremer a Bonucci.

Sul brasiliano, infatti, è stato rivelato un retroscena di mercato: “Bremer era molto caldo un mese fa, c’è stato un sondaggio concreto del Tottenham, che però non ha mai affondato il colpo. Su Szczesny la situazione penso sia ancora più chiara. Ha un peso a bilancio non indifferente, penso farà quello che ha dichiarato a mezzo stampa, ovvero concludere la sua esperienza alla Juventus rispettando il contratto e poi scegliere una nuova avventura”.

Infine, il parere del giornalista sul caso Bonucci: “Penso Lucci sia uno dei migliori agenti d’Italia, poi oltre alla parte buona devo muovere anche una critica, Giuntoli ha spiegato che Bonucci è sul mercato, quindi al di là di destinazioni fantasiose, anche la permanenza risulta una fantasia“.