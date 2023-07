Un calciomercato ricco di incognite: ora Marotta deve far svoltare l’Inter

A meno di un mese dall’inizio della Serie A, l’Inter di Beppe Marotta ha ancora diverse incognite e nodi da sciogliere in sede di calciomercato: le ultimissime sul campionato italiano

L’Inter di Simone Inzaghi, fra amichevoli e preparazione atletica, è al lavoro in vista dell’inizio del campionato italiano di Serie A previsto per sabato 19 agosto contro il Monza di Raffaele Palladino e dell’ex Roberto Gagliardini, approdato nella società brianzola proprio dopo le stagioni in nerazzurro.

Nel frattempo c’è il calciomercato e Beppe Marotta, coadiuvato dal suo staff, è al lavoro per consegnare all’allenatore piacentino la miglior rosa possibile. In entrata ci sono stati i colpi Frattesi, Bisseck, Di Gennaro, Thuram e Cuadrado, con quest’ultimo fra mille polemiche. Parallelamente hanno lasciato due colonne della rosa dell’Inter come Andre Onana, approdato al Manchester United dopo un’offerta davvero irrinunciabile dei Red Devils, e Marcelo Brozovic, che ha scelto una nuova esperienza in Arabia Saudita. Non solo, D’Ambrosio e Handanovic hanno salutato al termine del loro contratto, così come Skriniar, nuovo acquisto del PSG. Insomma, l’Inter è ancora un cantiere aperto, ma l’inizio delle gare ufficiali si avvicina.

La Serie A si avvicina e l’Inter deve accelerare

All’Inter mancano ancora molti tasselli e l’inizio del campionato italiano di Serie A è davvero alle porte. Nel mirino dei nerazzurri ci sono diversi nomi, a partire dalla porta dove l’obiettivo numero uno è Sommer, mentre si continua a seguire, anche se sempre di più sullo sfondo, Trubin, giovane portiere dello Shakhtar. In difesa nelle ultime ore è spuntato il nome di Toloi, mentre Demiral è una pista tiepida, ma non caldissima. A centrocampo, resta da definire la posizione del sesto interno, mentre sulle fasce molto dipenderà da ciò che farà Robin Gosens.

Infine, in attacco il tradimento di Romelu Lukaku ha cambiato molto le carte in tavola. Fra gli obiettivi, per il reparto avanzato, spicca il profilo di Balogun, nonostante oggi, in Francia, si sia parlato di un clamoroso interessamento per Kylian Mbappe.