Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 24 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 24 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Calciomercato e conto alla rovescia verso il campionato sempre protagonisti in questo periodo, in Italia come all’estero. Sulla ‘Gazzetta dello Sport’, apertura dedicata alle parole di Massimiliano Allegri che suona la carica: “Juve, ti spingo io“. Intanto, Milan e Roma danno vita a un intreccio che può portare Scamacca in giallorosso: “Il gioco del 9“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, spazio innanzitutto invece alle parole di Rudi Garcia, tecnico del Napoli preoccupato per il futuro di Osimhen: “Osi, Garcia in ansia“. Novità importanti su altri fronti per le altre big: “Roma-Dybala, contratto d’oro” e “Lukaku lotta per la Juve“.

Su ‘Tuttosport’, in primo piano invece di nuovo le parole di Allegri, da cui emerge un doppio allarme: “Pogba, un mese. Dusan va gestito“. I problemi fisici del francese e di Vlahovic possono pesare ancora in questa stagione per i bianconeri.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 24 luglio

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri, concentrandosi sulle notizie provenienti dalla Spagna.

Su ‘As’, il tema del momento è Mbappé e la sua volontà di concludere il contratto con il Psg, il prossimo anno, per poi legarsi al Real Madrid: “No se arruga“. Su ‘Sport’, invece, in primo piano la possibile permanenza di un giocatore al Barcellona: “Dembelé dice no a Arabia“.