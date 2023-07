Pogba, non c’è la luce in fondo al tunnel: la soluzione della Juve

Continua il calvario di Paul Pogba, ancora fermo ai box: la Juventus si interroga sul futuro in bianconero del centrocampista francese

C’è sempre incertezza sulle condizioni di Paul Pogba e anche sul futuro del centrocampista francese. Slitta il rientro sul terreno di gioco dell’ex Manchester United, partito comunque con la squadra per la tournée negli Stati Uniti.

Il ‘Polpo’ parteciperà ad alcuni eventi commerciali negli ‘States’ e continuerà con il programma di recupero stilato dai medici bianconeri. Pogba non avrebbe giocato stanotte con il Barcellona ed è da escludere un suo utilizzo anche con il Milan nel prossimo test di lusso del 28 luglio. Qualche speranza di vederlo in campo per qualche minuto – anche se difficile – c’è per l’ultima amichevole del 3 agosto con il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Proseguono quindi i guai e il lento recupero del nazionale transalpino, che aveva iniziato la sua via crucis ai box proprio un anno fa e sempre nella tournée in America della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, il piano di Giuntoli per Pogba

Le condizioni di Pogba non danno garanzie alla Juventus e ad Allegri, con l’allenatore toscano che ha chiesto un altro innesto di spessore (Kessie il preferito) per la mediana dei bianconeri.

Giuntoli e Manna intanto restano in contatto con l’entourage del giocatore e trattano una rimodulazione verso il basso dell’ingaggio, in attesa che il francese ritrovi la forma di un tempo. La società piemontese potrebbe inserire nel nuovo accordo dei bonus in base alle presenze e al rendimento in campo, coprendo in sostanza i 10 milioni di euro lordi d’ingaggio che Pogba percepisce sotto la Mole. Le sirene dall’Arabia Saudita comunque sono sempre vive per il ‘Polpo’ e presto potrebbe arrivare un nuovo rilancio per convincerlo a sbarcare nella Saudi League. Pogba resta, ancora, un grosso enigma per la ‘Vecchia Signora’.