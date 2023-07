Non solo Arabia e Real: pista in Serie A per Mbappé

Il centravanti francese Mbappé ai ferri corti con il PSG, arriva l’offertona dall’Al-Hilal con il Real Madrid sullo sfondo e non si tira indietro neppure una realtà di Serie A come l’Inter

Giornate di fuoco, non soltanto per via del caldo torrido che sta colpendo l’Europa nelle ultime settimane. Anche fronte calciomercato, i grandi club potrebbero restare scottati da importanti stravolgimenti nelle prossime giornate.

Primo fra tutti il clamoroso allontanamento di Kylian Mbappé dall’ambiente del Paris Saint-Germain. Il calciatore francese, già ai ferri corti con la società in relazione alla scarsa voglia di discutere del rinnovo di contratto in scadenza il prossimo anno e le voci sul possibile approdo a parametro zero al Real Madrid nel giugno 2024, è stato infatti escluso dalla tournée estiva in Giappone cui sta partecipando anche l’Inter.

Come se non bastasse, l’Al-Hilal avrebbe lanciato un’offerta ufficiale al club parigino sulla base di 300 milioni di euro per accogliere in squadra un altro fuoriclasse dopo gli innesti di Sergej Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly. Nelle prossime ore sarebbe in programma anche un incrocio telefonico con i rappresentanti del Barcellona per conoscere le eventuali possibilità di intavolare una trattativa proficua. Le attuali grosse limitazioni finanziarie del club catalano potrebbero far morire sul nascere questa ipotesi.

Restano invece piuttosto vive le chance in Premier League con Chelsea, Manchester United e Tottenham alla posta del pluricampione di Francia e numero dieci della sua Nazionale. A corte di Mbappé, però, non ci sarebbero soltanto le solite superpotenze europee.

Mbappé via dal PSG e idea Inter, Real Madrid tagliato fuori

A passi felpati si starebbe affacciando al francese anche l’Inter, secondo quanto riportato dai colleghi de ‘L’Equipe’. Fermo restando che il Real Madrid detiene la pole position sul proprio obiettivo numero uno, i nerazzurri lo avrebbero sondato sulla base di due possibilità da non sottovalutare.

La prima è relativa alla salute delle casse societarie. Al momento la presidenza in mano a Steven Zhang non potrebbe garantire affatto un’operazione tanto costosa. A meno che la società non venga ceduta a terzi come vociferato nei mesi passati. Eventualità lontana, almeno per il momento, dalle volontà del patron cinese.

L’alternativa, ben più fattibile sulla carta, è incentrata sul fatto che il PSG non abbia affatto voglia di vendere il proprio calciatore ai rivali del Real Madrid. Piuttosto aprirebbe ad un’operazione di prestito oneroso con una grande percentuale di stipendio pagata dallo stesso club parigino, per smorzare gli enormi costi della sua gestione.