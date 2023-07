Milan, primo infortunio per Pioli: titolare ko contro il Real

Il Milan incassa un ko nell’amichevole con il Real Madrid, ma anche un infortunio: subito problemi per Pioli

Luci e ombre per il Milan, nell’amichevole di Pasadena contro il Real Madrid. La squadra di Pioli fa vedere buone cose e sogna a lungo il colpaccio, anche se viene rimontata dal doppio vantaggio. Per il tecnico rossonero però ci sono problemi, per un infortunio patito da uno dei suoi, costretto a uscire quasi subito.

Dopo la prima metà del primo tempo, ha infatti lasciato il campo Junior Messias, per un problema muscolare. Da valutare con maggiore precisione nelle prossime ore le condizioni del brasiliano. Al suo posto, è entrato in campo Romero, autore di un gran gol per il momentaneo 2-0 dei rossoneri.